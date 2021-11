Trustly jest jedną z niewielu nowoczesnych, alternatywnych metod płatności, która oferuje również swoim klientom funkcję wypłacania pieniędzy z konta gracza. Również dzięki temu Trustly jest jedną z najpopularniejszych metod płatności nie tylko wśród kasyn online, ale zwłaszcza wśród graczy.

Dzięki Trustly możesz wysyłać pieniądze bezpośrednio na swoje konto, które również wykorzystałeś do wpłaty za pomocą Trustly. Przetwarzanie wypłat jest bardzo szybkie i w większości przypadków masz swoje wygrane na koncie gracza w tym samym dniu roboczym. Wypłaty za pomocą Trustly są szybsze niż wysyłanie pieniędzy bezpośrednio na konto bankowe za pomocą przelewu bankowego. Przetwarzanie klasycznych, w świecie kasyn online, nawet Staromodne przelewy bankowe mogą trwać do jednego tygodnia w niektórych kasynach. Dzięki Trustly możesz znacznie przyspieszyć transakcję między dwoma kontami i dokonywać wypłat we wszystkich walutach, które obecnie obsługuje Trustly.

Każda metoda płatności ma określone limity wpłat i wypłat. Dla Ciebie, jako gracza kasyna online, dobrym pomysłem jest zapoznanie się z tymi limitami przed dokonaniem pierwszej wpłaty lub wypłaty z kasyna. W ten sposób można uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Pay n play to innowacyjny produkt, który we współpracy z najlepszymi kasynami oferuje Trustly swoim użytkownikom. Już z nazwy jest jasne, że jego celem jest umożliwienie swoim klientom rozpoczęcia gry w kasynie niemal natychmiast, przy użyciu szybkiego depozytu. Statystycznie udowodniono, że wielu potencjalnych graczy kasyna jest zniechęconych długim procesem rejestracji i długim oczekiwaniem na weryfikację konta gracza. W interesie kasyn online jest zapewnienie graczom możliwości przekształcenia ich chęci do gry w pokera lub automaty online w rzeczywistość w ciągu kilku minut lub sekund. Ta opcja istnieje właśnie dla klientów Trustly.

Wszystkie metody płatności oferowane przez kasyna internetowe mają swoje wady i zalety, a Trustly nie jest wyjątkiem. Zyskał popularność wśród graczy głównie dzięki temu, że jest wolny od opłat i bez konieczności dodatkowych rejestracji lub pobierania aplikacji. Bardzo istotną zaletą Trustly jest również Bezpieczeństwo i szybkość transakcji.Z pewnością będziesz zadowolony, że korzystanie z Trustly jest całkowicie bezpłatne. Nie będziesz zaskoczony żadnymi ukrytymi opłatami, jak to ma miejsce w przypadku niektórych metod płatności i portfeli internetowych. To, czy kasyno pobierze opłaty za wpłaty i wypłaty, zależy od kasyna, więc sprawdź w swoim kasynie możliwe opłaty przed dokonaniem transakcji.