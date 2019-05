Photo courtesy of Bellator MMA

MMASucka’s staff picks are back for the third time in this action-packed weekend. Bellator 221 takes place tonight from the Allstate Arena in Rosemont, Illinois. The card will be streamed exclusively on DAZN, with the main kicking off at 9:00 pm ET. Also, be sure to check out our staff picks for tonight’s UFC 237 event.

Bellator 221 is a stacked fight card that has been generating a bunch of hype. The card’s main event features a champion vs. champion match-up. Lightweight champion Michael Chandler will put his title on the line against current featherweight champion Patricio Pitbull in what is sure to be an incredible fight. In the co-main event, Douglas Lima will take on the undefeated welterweight Michael Page in first welterweight grand prix semifinal. The winner of their fight will take on either Rory MacDonald or Neiman Gracie in the championship for the title.

Staff Records after ONE Championship: Warriors of Light

Ed Gallo: 109-49

2. Michael DeSantis: 108-50

3. Connor Deitrich: 103-54

4. Brian Gerson: 102-56

5. Wesley Riddle: 100-58

6. Ryan Wagner: 98-52

7. Mike Skytte: 97-61

8. Jeremy Brand: 96-62

9. Justin Pierrot: 95-63

10. Omar Villagrana: 94-64

11. Mitchell Banuelos: 91-52

12. Patrick Auger: 87-64

13. Matt Bricker: 86-62

14. Ash Camyab: 85-57

15. Suraj Sukumar: 46-16 (inactive)

16. Sasha Moksyakov: 31-16 (inactive)

17. Idrees Crawley: 15-7 (inactive)

18. Frazer Krohn: 15-9

19. Ryan Hobbs: 14-16

20. Andrew Benjamin: 4-2

Tywan Claxton (4-0) vs. James Bennett (3-1)

Jeremy Brand: Claxton via UD

Wesley Riddle: Claxton via Round 1 TKO

Mike Skytte: Claxton via Round 2 KO

Justin Pierrot: Claxton via Round 2 TKO

Michael DeSantis: Claxton via Round 1 TKO

Ryan Wagner: Claxton via Round 1 SUB

Mitch Banuelos: Claxton via Round 1 TKO

Ed Gallo: Claxton via Round 2 TKO

Omar Villagrana: Claxton via UD

Brian Gerson: Claxton via UD

Matt Bricker: Claxton via Round 1 TKO

Connor Deitrich: Claxton via Round 1 TKO

Patrick Auger: Claxton via Round 2 TKO

Ash Camyab: Claxton via Round 1 TKO

Andrew Benjamin: Claxton via Round 2 SUB

Frazer Krohn: Claxton via Round 1 SUB

Matheus Costa: Claxton via Round 3 TKO

Staff picking Claxton: 17

Staff picking Bennett: 0

Jake Hager (1-0) vs. TJ Jones (1-1)

Jeremy Brand: Hager via Round 1 TKO

Wesley Riddle: Hager via Round 1 SUB

Mike Skytte: Hager via Round 1 TKO

Justin Pierrot: Hager via Round 1 SUB

Michael DeSantis: Hager via Round 1 SUB

Ryan Wagner: Hager via Round 1 pinfall

Mitch Banuelos: Hager via Round 1 SUB

Ed Gallo: Hager via Round 1 SUB

Omar Villagrana: Hager via UD

Brian Gerson: Hager via UD

Matt Bricker: Hager via Round 1 TKO

Connor Deitrich: Hager via Round 1 TKO

Patrick Auger: Hager via Round 1 SUB

Ash Camyab: Hager via Round 1 SUB

Andrew Benjamin: Hager via Round 1 TKO

Frazer Krohn: Hager via Round 1 TKO

Matheus Costa: Hager via UD

Staff picking Hager: 17

Staff picking Jones: 0

AJ McKee (13-0) vs. Pat Curran (23-7)

Jeremy Brand: McKee via UD

Wesley Riddle: Curran via UD

Mike Skytte: Curran via UD

Justin Pierrot: McKee via UD

Michael DeSantis: McKee via UD

Ryan Wagner: McKee via UD

Mitch Banuelos: McKee via UD

Ed Gallo: McKee via UD

Omar Villagrana: McKee via UD

Brian Gerson: McKee via UD

Matt Bricker: McKee via UD

Connor Deitrich: McKee via UD

Patrick Auger: McKee via UD

Ash Camyab: McKee via Round 2 TKO

Andrew Benjamin: McKee via Round 3 TKO

Frazer Krohn: McKee via UD

Matheus Costa: McKee via Round 2 TKO

Staff picking McKee: 15

Staff picking Curran: 2

Douglas Lima (30-7) vs. Michael Page (14-0)

Jeremy Brand: Page via Round 2 TKO

Wesley Riddle: Lima via UD

Mike Skytte: Lima via Round 3 TKO

Justin Pierrot: Page via SD

Michael DeSantis: Lima via Round 2 SUB

Ryan Wagner: Lima via Round 3 SUB

Mitch Banuelos: Page via UD

Ed Gallo: Lima via Round 3 TKO

Omar Villagrana: Page via UD

Brian Gerson: Lima via Round 3 TKO

Matt Bricker: Page via SD

Connor Deitrich: Lima via Round 2 SUB

Patrick Auger: Lima via Round 3 TKO

Ash Camyab: Page via SD

Andrew Benjamin: Lima via Round 3 SUB

Frazer Krohn: Lima via UD

Matheus Costa: Lima via UD

Staff picking Lima: 11

Staff picking Page: 6

Michael Chandler (18-4) vs. Patricio Pitbull (28-4)

Jeremy Brand: Chandler via UD

Wesley Riddle: Chandler via UD

Mike Skytte: Pitbull via Round 1 KO

Justin Pierrot: Chandler via UD

Michael DeSantis: Chandler via UD

Ryan Wagner: Pitbull via UD

Mitch Banuelos: Pitbull via UD

Ed Gallo: Pitbull via Round 3 TKO

Omar Villagrana: Chandler via UD

Brian Gerson: Pitbull via Round 2 KO

Matt Bricker: Chandler via UD

Connor Deitrich: Pitbull via UD

Patrick Auger: Chandler via UD

Ash Camyab: Pitbull via SD

Andrew Benjamin: Chandler via Round 4 TKO

Frazer Krohn: Chandler via Round 2 SUB

Matheus Costa: Chandler via Round 4 TKO

Staff picking Chandler: 10

Staff picking Pitbull: 7

