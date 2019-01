Staff picks are in for ONE Championship‘s second card of 2019, ONE Championship: Hero’s Ascent. The fight card takes place Friday in Manila and will feature the first trilogy fight in the history of the company.

The Fights

ONE Championship: Hero’s Ascent is headlined by the highly anticipated trilogy fight between current flyweight champion Geje Eustaquio and former champion Adriano Moraes. The winner could potentially be facing promotional newcomer Demetrious Johnson for their next title defense. Also on the card, ONE Championship’s first lightweight champion Honorio Banario will face off with Lowen Tyanes in the first fight of the lightweight grand prix. The flyweight bout between Danny Kingad and Tatsumitsu Wada is bound to be a great fight. Kingad is 6-1 in the promotion with his only loss coming to Moraes. Wada is a former DEEP champion and is one of the top flyweight fighters in Japan. Rounding out our picks is a middleweight bout between submission artists Reinier de Ridder and Rong Fan

The winner of staff picks in the 2019 calendar year will have the choice to either be awarded a customized championship belt from ProAmBelts, are a customized championship chain from Championship Chains. 2018’s winner was Michael DeSantis, who finished the year with a record of 202-101.

Staff Pick Standings After UFC on ESPN+1

Mike Skytte: 7-3

Jeremy Brand: 6-4

Wesley Riddle: 6-4

Michael DeSantis: 6-4

Ryan Wagner: 6-4

Brian Gerson: 6-4

Ed Gallo: 5-5

Connor Deitrich: 4-6

Omar Villagrana: 4-6

Patrick Auger: 4-6

Justin Pierrot: 4-6

Mitch Banuelos: 4-6

Suraj Sukumar: 4-6

Matt Bricker: 2-8

Sasha Moksyakov: 0-0

Steven Rae: 0-0

Staff Picks

Reinier de Ridder (9-0) vs Rong Fan (10-1)

Jeremy Brand: Fan via UD

Wesley Riddle: de Ridder via Round 2 TKO

Mike Skytte: de Ridder via UD

Justin Pierrot: Fan via Round 3 TKO

Michael DeSantis: de Ridder via Round 1 SUB

Ryan Wagner: Fan via UD

Mitch Banuelos: Fan via UD

Ed Gallo: Fan via UD

Omar Villagrana: Fan via UD

Brian Gerson: Fan via SD

Matt Bricker: Fan via UD

Connor Deitrich: de Ridder via Round 2 SUB

Patrick Auger: Fan via UD

Sasha Moksyakov: Fan via UD

Staff picking de Ridder: 4

Staff picking Fan: 10

Danny Kingad (8-1) vs Tatsumitsu Wada (20-9-2)

Jeremy Brand: Kingad via Round 2 TKO

Wesley Riddle: Wada via UD

Mike Skytte: Wada via Round 3 SUB

Justin Pierrot: Kingad via UD

Michael DeSantis: Kingad via UD

Ryan Wagner: Kingad via UD

Mitch Banuelos: Kingad via UD

Ed Gallo: Wada via Round 2 KO

Omar Villagrana: Kingad via UD

Brian Gerson: Kingad via Round 1 KO

Matt Bricker: Kingad via UD

Connor Deitrich: Kingad via UD

Patrick Auger: Kingad via UD

Sasha Moksyakov: Kingad via UD

Staff Picking Kingad: 11

Staff Picking Wada: 3

Honorio Banario (14-7) vs Lowen Tynanes (9-0)

Jeremy Brand: Banario via Round 1 TKO

Wesley Riddle: Tynanes via Round 1 SUB

Mike Skytte: Banario via Round 2 TKO

Justin Pierrot: Tynanes via SD

Michael DeSantis: Tynanes via UD

Ryan Wagner: Tynanes via UD

Mitch Banuelos: Banario via Round 2 TKO

Ed Gallo: Banario via UD

Omar Villagrana: Banario via UD

Brian Gerson: Banario via Round 2 TKO

Matt Bricker: Tynanes via UD

Connor Deitrich: Banario via Round 2 TKO

Patrick Auger: Banario via UD

Sasha Moksyakov: Banario via UD

Staff Picking Banario: 9

Staff Picking Tynanes: 5

Geje Eustaquio (11-6) vs Adriano Moraes (17-3)

Jeremy Brand: Eustaquio via UD

Wesley Riddle: Moraes via SD

Mike Skytte: Eustaquio via UD

Justin Pierrot: Eustaquio via UD

Michael DeSantis: Moraes via UD

Ryan Wagner: Moraes via UD

Mitch Banuelos: Eustaquio via UD

Ed Gallo: Eustaquio via UD

Omar Villagrana: Eustaquio via UD

Brian Gerson: Eustaquio via UD

Matt Bricker: Eustaquio via UD

Connor Deitrich: Eustaquio via UD

Patrick Auger: Moraes via UD

Sasha Moksyakov: Moraes via UD

Staff picking Eustaquio: 9

Staff Picking Moraes: 5

Related

View the original article on MMA Sucka: MMASucka’s ONE Championship: Hero’s Ascent Staff Picks