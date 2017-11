NORFOLK, VA – NOVEMBER 09: Dustin Poirier holds an open workout session for fans and media on November 9, 2017 in Norfolk, Virginia. (Photo by Brandon Magnus/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images)

It has been a while, ladies and gentlemen.

Despite a hiatus from posting articles, MMA Sucka staff picks have continued behind-the-scenes over these past couple months. Do not worry: they are officially BACK, so you can follow along and see who is picking who for the remaining UFC cards of 2017.

This Saturday night, November 11th, UFC Fight Night 120 goes down from the Ted Constant Arena in Norfolk, Virginia. This is the promotion’s first event in the state since April of 2015. In the main event, thrilling striker Dustin Poirier will take on former UFC champion Anthony Pettis in a five-round lightweight showdown.

Numerous other UFC veterans will be battling on the card, including a co-main feature between the always entertaining Matt Brown and Diego Sanchez. Opening up the Fox Sports 1 main card will see 15-time bonus winner Joe Lauzon against 9-time bonus winner Clay Guida.

Check out MMASucka’s UFC Fight Night 120 staff picks below.

2017 Staff Records following UFC 217:

Dustin Poirier (21-5, NC) vs. Anthony Pettis (20-6)

Jeremy Brand: Poirier via Round 2 TKO

Wesley Riddle: Poirier via Round 2 TKO

Mike Skytte: Poirier via Round 3 TKO

Nick Godin: Pettis via UD

Jason Burgos: Poirier via SD

Suraj Sukumar: N/A

Justin Pierrot: Pettis via UD

Davey Caplice: N/A

Michael DeSantis: Poirier via Round 2 TKO

Dan Cohen: Pettis via UD

Jacob Debets: Poirier via Round 3 TKO

Ryan Wagner: Poirier via UD

Chadwick Church: Poirier via Round 2 TKO

Staff picking Poirier: 8 out of 11

Staff picking Pettis: 3 out of 11

Matt Brown (22-16) vs. Diego Sanchez (29-10)

Jeremy Brand: Brown via UD

Wesley Riddle: Brown via Round 1 TKO

Mike Skytte: Sanchez via UD

Nick Godin: Brown via Round 2 TKO

Jason Burgos: Sanchez via UD

Suraj Sukumar: N/A

Justin Pierrot: Brown via Round 2 TKO

Davey Caplice: N/A

Michael DeSantis: Brown via Round 2 TKO

Dan Cohen: Brown via UD

Jacob Debets: Brown via Round 2 Submission

Ryan Wagner: Brown via Round 1 TKO

Chadwick Church: Brown via Round 2 Submission

Staff picking Brown: 9 out of 11

Staff picking Sanchez: 2 out of 11

Junior Albini (14-2) vs. Andrei Arlovski (25-15, 1 NC)

Jeremy Brand: Arlovski via Round 1 TKO

Wesley Riddle: Albini via Round 1 TKO

Mike Skytte: Albini via Round 1 TKO

Nick Godin: Albini via Round 1 TKO

Jason Burgos: Albini via Round 2 TKO

Suraj Sukumar: N/A

Justin Pierrot: Albini via Round 2 TKO

Davey Caplice: N/A

Michael DeSantis: Albini via Round 1 TKO

Dan Cohen: Albini via Round 1 TKO

Jacob Debets: Albini via Round 1 TKO

Ryan Wagner: Albini via Round 1 TKO

Chadwick Church: Arlovski via Round 1 TKO

Staff picking Albini: 9 out of 11

Staff picking Arlovski: 2 out of 11

Nate Marquardt (38-18-2) vs. Cezar Ferreira (12-6)

Jeremy Brand: Ferreira via Round 1 TKO

Wesley Riddle: Marquardt via Round 2 TKO

Mike Skytte: Marquardt via Round 1 TKO

Nick Godin: Marquardt via Round 1 TKO

Jason Burgos: Ferreira via UD

Suraj Sukumar: N/A

Justin Pierrot: Ferreira via Round 1 TKO

Davey Caplice: N/A

Michael DeSantis: Ferreira via UD

Dan Cohen: Marquardt via Round 2 TKO

Jacob Debets: Ferreira via Round 1 TKO

Ryan Wagner: Ferreira via UD

Chadwick Church: Marquardt via Round 2 TKO

Staff picking Marquardt: 5 out of 11

Staff picking Ferreira: 6 out of 11

Raphael Assuncao (25-5) vs. Matthew Lopez (10-1)

Jeremy Brand: Assuncao via UD

Wesley Riddle: Assuncao via UD

Mike Skytte: Assuncao via UD

Nick Godin: Assuncao via Round 2 Submission

Jason Burgos: Assuncao via Round 2 Submission

Suraj Sukumar: N/A

Justin Pierrot: Assuncao via Round 2 Submission

Davey Caplice: N/A

Michael DeSantis: Assuncao via UD

Dan Cohen: Assuncao via UD

Jacob Debets: Assuncao via UD

Ryan Wagner: Assuncao via UD

Chadwick Church: Assuncao via Round 1 Submission

Staff picking Assuncao: 11 out of 11

Staff picking Lopez: 0 out of 11

Joe Lauzon (27-14) vs. Clay Guida (33-14)

Jeremy Brand: Lauzon via Round 2 Submission

Wesley Riddle: Lauzon via UD

Mike Skytte: Guida via UD

Nick Godin: Lauzon via UD

Jason Burgos: Lauzon via Round 3 Submission

Suraj Sukumar: N/A

Justin Pierrot: Lauzon via UD

Davey Caplice: N/A

Michael DeSantis: Guida via SD

Dan Cohen: Lauzon via UD

Jacob Debets: Lauzon via UD

Ryan Wagner: Guida via UD

Chadwick Church: Lauzon via Round 3 Submission

Staff picking Lauzon: 8 out of 11

Staff picking Guida: 3 out of 11

