BIG Q FROM THE SPORTS COMA BREAKDOWNS THE PELLS 111-103 WIN OVER THE L.A. CLIPPERS WITH STATS, FACTS, INTERVIEWS FROM ANTHONY DAVIS,DEMARCUS COUSINS, JRUE HOLIDAY & COACH AL GENTRY! THEN IN THE 2ND SEGMENT PREVIEW OF GM 14 VERSUS THEATLANTA HAWKS!
40 MIN POWER-CAST ALL NBA & PELICAN FANS ARE WELCOMED TO JOIN US!
PLEASE DONATE TO THE SHOW DIRECTLY AT WWW.PATREON.COM/THEPROMEDIANETWORK OR SUPPORT OUR SPONSOR WWW.THEPOSHLYFESTYLE.COM
FEEL FREE TO SHARE OUR SHOW WITH EVERYONE!
View the original article at Pelican's Eye View: THE SPORTS COMA #106 PELICANS VS CLIPPERS GM 13 RECAP & HAWKS VS PELL’S PREVIEW