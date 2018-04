WrestleMania Fantasy Scores – Full List

By: Tad Bukowski | April 4, 2018

1 The Undertaker 660

2 John Cena 620

3 Triple H 545

4 Hulk Hogan 500

5 Kane 395

6 Bret Hart 335

7 Shawn Michaels 330

8 Randy Savage 320

9 Edge 310

10 Stone Cold Steve Austin 300

11 Randy Orton 295

12 Big Show 290

13 Chris Jericho 280

14 Brock Lesnar 250

15 The Rock 240

16 Yokozuna 240

17 Chris Benoit 225

18 Miz 210

19 CM Punk 205

20 Rey Mysterio 205

21 Roman Reigns 190

22 Owen Hart 185

23 Christian 180

24 Smash/Repo Man 180

25 Rob Van Dam 175

26 Bradshaw/JBL 170

27 Matt Hardy 170

28 Ted DiBiase 170

29 Ultimate Warrior 170

30 Daniel Bryan 165

31 Batista 160

32 Ax 150

33 Seth Rollins 150

34 British Bulldog 145

35 Eddie Guererro 140

36 Sheamus 140

37 Primo 135

38 Trish Stratus 135

39 Bob Holly 130

40 Carlito 130

41 Mick Foley 125

42 Kurt Angle 120

43 Mark Henry 115

44 Nikolai Volkoff 115

45 Ricky Steamboat 115

46 Big Boss Man 110

47 Jake Roberts 110

48 Jeff Hardy 110

49 Iron Shiek 105

50 Jack Swagger 105

51 Booker T 100

52 Roddy Piper 100

53 Shelton Benjamin 100

54 Tito Santana 100

55 Alberto Del Rio 95

56 Andre the Giant 90

57 Billy Gunn 90

58 Brutus Beefcake 90

59 Dean Ambrose 90

60 Earthquake 90

61 Goldust 90

62 Jim Neidhart 90

63 Razor Ramon/Scott Hall 90

64 Rikishi/Fatu/Sultan 90

65 Scotty 2 Hotty 90

66 Zack Ryder 90

67 Dolph Ziggler 85

68 Kofi Kingston 85

69 Mickie James 85

70 Rick Rude 85

71 Greg Valentine 80

72 Jacques Rougeau/Mountie 80

73 Rick Martel 80

74 Shane McMahon 80

75 Chavo Guerrero 75

76 Chyna 75

77 Cody Rhodes/Stardust 75

78 Dynamite Kid 75

79 Faarooq 75

80 Terry Funk 75

81 Animal 70

82 Cesaro 70

83 Hercules 70

84 Naomi 70

85 One Man Gang/Akeem 70

86 Ric Flair 70

87 Road Dogg 70

88 Sable 70

89 Brian Knobbs 65

90 Charlotte Flair 65

91 Diesel 65

92 Hawk 65

93 Jerry Sags 65

94 Jim Duggan 65

95 Jimmy Uso 65

96 Kevin Owens 65

97 Mr Kennedy 65

98 Santino/Santina 65

99 AJ Lee 60

100 Great Khali 60

101 IRS 60

102 Jey Uso 60

103 King Kong Bundy 60

104 Melina 60

105 Tyson Kidd 60

106 Val Venis 60

107 Victoria 60

108 Charlie Haas 55

109 Fandango/Johnny Curtis 55

110 Mr Perfect 55

111 R-Truth 55

112 Test 55

113 Wendi Richter 55

114 Bam Bam Bigelow 50

115 Beth Phoenix 50

116 Diamond Dallas Page 50

117 Dino Bravo 50

118 Don Muraco 50

119 Haku 50

120 Hillbilly Jim 50

121 Jazz 50

122 Jeff Jarrett 50

123 Junkyard Dog 50

124 Mabel/Viscera/Big Daddy V 50

125 Matt Borne/Doink 50

126 Mr. T 50

127 Sgt. Slaughter 50

128 Taka Michinoku 50

129 Tatanka 50

130 Torrie Wilson 50

131 Bubba Ray Dudley 45

132 Butch 45

133 Chuck Polumbo 45

134 Drew McIntyre 45

135 D-Von Dudley 45

136 Finlay 45

137 John Morrison/Johnny Nitro 45

138 Luke 45

139 Maven 45

140 Skip 45

141 Zip 45

142 Albert 40

143 Alicia Fox 40

144 Alundra Blayze 40

145 Bad News Brown 40

146 Bayley 40

147 Big E 40

148 Crush 40

149 D’Lo Brown 40

150 Fabulous Moolah 40

151 Godfather/Kama/Papa Shango 40

152 Grandmaster Sexay 40

153 Heath Slater 40

154 Honkey Tonk Man 40

155 Kelly Kelly 40

156 Layla 40

157 Lex Luger 40

158 Marty Jannetty 40

159 Maryse 40

160 Michelle McCool 40

161 Mosh 40

162 MVP 40

163 Nikki Bella 40

164 Recon/Bull Buchannon 40

165 Sid 40

166 Thrasher 40

167 Vince McMahon 40

168 Virgil 40

169 William Regal 40

170 Funaki 35

171 Kalisto 35

172 Koko B. Ware 35

173 Lance Storm 35

174 Adrian Adonis 30

175 Ahmed Johnson 30

176 AJ Styles 30

177 Barbarian 30

178 Bart Gunn 30

179 Bobby Heenan 30

180 Bobby Lashley 30

181 Bray Wyatt 30

182 Brian Blair 30

183 Brie Bella 30

184 Butch Reed 30

185 Danny Davis 30

186 David Otunga 30

187 Eve Torres 30

188 Goldberg 30

189 Harley Race 30

190 Jim Brunzell 30

191 Jimmy Snuka 30

192 Lawrence Taylor 30

193 Luna Vachon 30

194 Molly Holly 30

195 Natalya 30

196 Neville 30

197 Paige 30

198 Paul Orndorff 30

199 Paul Roma 30

200 Phineas Godwin/Mideon 30

201 Raymond Rougeau 30

202 Rusev 30

203 Savio Vega 30

204 Sin Cara 30

205 Tazz 30

206 Typhoon/Tugboat 30

207 Vader 30

208 X-Pac 30

209 Bad News Barrett 25

210 Baron Corbin 25

211 Chris Masters 25

212 Curtis Axel 25

213 Damian Sandow 25

214 Darren Young 25

215 Eli Blu/Skull 25

216 Henry Godwin 25

217 Jacob Blu/8 Ball 25

218 Justin Gabriel 25

219 Ryback 25

220 Tommy Dreamer 25

221 Xavier Woods 25

222 Yoshi Tatsu 25

223 Akebono 20

224 Al Snow 20

225 Arn Anderson 20

226 Ashley 20

227 Barry Windham 20

228 Becky Lynch 20

229 Big John Studd 20

230 Bo Dallas 20

231 Bob Backlund 20

232 Boogeyman 20

233 Boris Zhukov 20

234 Butterbean 20

235 Corporal Kirchner 20

236 Dusty Rhodes 20

237 Epico 20

238 Eva Marie 20

239 Floyd Maymeather Jr. 20

240 Gail Kim 20

241 Genichiro Tenruy 20

242 George Steel 20

243 Haiti Kid 20

244 Hoss Funk 20

245 Hurricane 20

246 Jackie Gayda 20

247 Ken Shamrock 20

248 Kerry Von Erich 20

249 Koji Kitao 20

250 Konnor 20

251 Lance Cade 20

252 Leilani Kai 20

253 Little Beaver 20

254 Luke Gallows/Festus 20

255 Marc Mero 20

256 Maria 20

257 Maria Menounos 20

258 Michael Cole 20

259 Mo 20

260 Pierre 20

261 Red Rooster 20

262 Rhyno 20

263 Rick Steiner 20

264 Sabu 20

265 Sandman 20

266 Sapphire 20

267 Sasha Banks 20

268 Sato 20

269 Scott Steiner 20

270 Snooki 20

271 Steve Blackman 20

272 Tama 20

273 Tanaka 20

274 Terri Runnels 20

275 Titus O’Neil 20

276 Tom Zenk 20

277 Tully Blanchard 20

278 Umaga 20

279 Vickie Guerrero 20

280 Viktor 20

281 Warlord 20

282 Adam Rose 15

283 Akio 15

284 Billy Kidman 15

285 Danny Basham 15

286 Doug Basham 15

287 Elijah Burke 15

288 Emma 15

289 Erik Rowan 15

290 Evan Bourne 15

291 Ivory 15

292 Jamie Noble 15

293 Jinder Mahal 15

294 Luke Harper 15

295 Mark Jindrak 15

296 Matt Striker 15

297 Nunzio 15

298 Sami Zayn 15

299 Shannon Moore 15

300 Snitsky 15

301 Spike Dudley 15

302 Summer Rae 15

303 Sylvan Granier 15

304 Tajiri 15

305 Tamina 15

306 Ted DiBiase Jr 15

307 Tyler Breeze 15

308 Adam Bomb 10

309 Aguila 10

310 Aksana 10

311 Alexa Bliss 10

312 Big Cass 10

313 Bill Fralic 10

314 Billy Jack Haynes 10

315 Bob Orton 10

316 Brad Maddox 10

317 Brodus Clay 10

318 Brooklyn Brawler 10

319 Brother Love 10

320 Bruno Sammartino 10

321 Cameron 10

322 Candice Michelle 10

323 Carmella 10

324 Chainz 10

325 Christie Hemme 10

326 Crash Holly 10

327 Curt Hawkins 10

328 Dan Spivey 10

329 David Hart Smith 10

330 Dean Malenko 10

331 Dink 10

332 Doug Furnas 10

333 Duke Droese 10

334 Enzo Amore 10

335 Ernie Holmes 10

336 Executioner 10

337 Ezekial Jackson 10

338 George Wells 10

339 Giant Gonzales 10

340 Gobbledy Gooker 10

341 Goon 10

342 Harvey Martin 10

343 Jacqueline 10

344 Jerry Lawler 10

345 Jesse 10

346 Jesus 10

347 Jillian Hall 10

348 Jim Cornette 10

349 Jim Powers 10

350 Jimbo Covert 10

351 Jimmy Del Ray 10

352 Jimmy Wang Yang 10

353 Joey Abs 10

354 Jose 10

355 Joy Giovanni 10

356 JTG 10

357 Justin Credible 10

358 Kamala 10

359 Karl Anderson 10

360 Kat 10

361 Katie Lea Burchill 10

362 Ken Patera 10

363 Kevin Thorne 10

364 Kimchee 10

365 Lita 10

366 Little Tokyo 10

367 Lord Littlebrook 10

368 Marcus Cor Von 10

369 Michael Hayes 10

370 Miguel 10

371 Mojo Rawley 10

372 Mr Fuji 10

373 Nia Jax 10

374 Pedro Morales 10

375 Perry Saturn 10

376 Pete Gas 10

377 Phil LaFon 10

378 Raven 10

379 Rene Dupree 10

380 Ricky Morton 10

381 Rob Conway 10

382 Robert Gibson 10

383 Rodney 10

384 Ron Bass 10

385 Ronnie Garvin 10

386 Rosa Mendes 10

387 Russ Francis 10

388 Sam Houston 10

389 Samu 10

390 SD Jones 10

391 Sensational Sherri 10

392 Shaquille O’Neal 10

393 Sharmell 10

394 Sika 10

395 Simon Dean 10

396 Skinner 10

397 Sniper 10

398 Stacy Kiebler 10

399 Steven Richards 10

400 Sting 10

401 Sunny 10

402 Ted Arcidi 10

403 Tiffany 10

404 Tom Prichard 10

405 Tony Atlas 10

406 Tori 10

407 Trent Barreta 10

408 Trevor Murdoch 10

409 Tyler Reks 10

410 Tyson Tomko 10

411 Ultimo Dragon 10

412 Uncle Elmer 10

413 Velvet McIntyre 10

414 William Perry 10

415 Aiden English 5

416 Alex Riley 5

417 Apollo Crews 5

418 Austin Aries 5

419 Beau Beverly 5

420 Blake Beverly 5

421 Braun Strowman 5

422 Brian Kendrick 5

423 Caylen Croft 5

424 Chad Gable 5

425 Deuce 5

426 Domino 5

427 Droz 5

428 Eugene 5

429 Flash Funk/2 Cold Scorpio 5

430 Gillberg 5

431 Heidenreich 5

432 Hideo Itami 5

433 Jason Jordan 5

434 Joey Mercury 5

435 Johnny Grunge 5

436 Killian Dain 5

437 Lana 5

438 Luther Reigns 5

439 Mike Knox 5

440 Orlando Jordan 5

441 Paul London 5

442 Psicosis 5

443 Rocco Rock 5

444 Rosey 5

445 Shad Gaspartd 5

446 Simon Gotch 5

447 Super Crazy 5

448 Tian Bing 5

449 Tiger Ali Singh 5

450 Vance Archer 5

451 Vladamir Kozlov 5

