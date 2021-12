UFC Vegas 44 Pick ‘Em Results

Congratulations to Darian Hall for winning our UFC Vegas 44 Pick ‘Em Contest via tie-breaker! Next Pick ‘Em action will be for UFC 269 on Dec 11th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Jose Aldo – 57%

Brad Riddell – 53%

Leonardo Santos – 69%

Jimmy Crute – 82%

Brendan Allen – 88%

Consensus Overall Record in 2021: 94-70 (57%)



1 Darian Hall 9 2 larry chaput 9 3 Dwayne Murrell Murrell 8 4 Omar 6 4 ryanC 6 4 Xander Jo 6 7 agus susanto 5 7 Amit Karale 5 7 Brandon 5 7 Damn 5 7 Nicholas Bellanca 5 7 SternFan74 5 7 stewartthames 5 7 Zaheer 5 15 danny 4 15 Ibrahim 4 15 Luke Rhoads 4 15 Matthew Knudson 4 15 Michael J. 4 15 Nate Stephen 4 15 Tanner Owens 4 15 theJawas 4 23 Alan 3 23 Andre Tran 3 23 Barry Oh 3 23 Ben Hilder 3 23 Chris lloyd 3 23 Christian Love 3 23 daniel 3 23 Daniel Rendine 3 23 Fons 3 23 Josh Ashton 3 23 Luke Galloway 3 23 Marco Pham 3 23 Mike Zyck 3 36 Adrian Sunnex 2 36 angus judson 2 36 AshK.♡ 2 36 Brandon Kaplan 2 36 Bryan Diaz 2 36 Bsideryan 2 36 Connor O’Neil 2 36 Daniel Caughtry 2 36 glen STANLEY 2 36 Herman Martinez 2 36 Isaac 2 36 Jacob Robbs 2 36 Jules Bruno 2 36 Luke Smith 2 36 Melech Macatangay 2 36 Neil H. 2 36 Paul Massignani Jr 2 36 Sam Fowler 2 54 Ben Mc 1 54 Cameron Walsh 1 54 dan 1 54 Dave K. 1 54 DJ 1 54 Eric McIntosh 1 54 John Rong 1 54 Justin Wathanaphone 1 54 Keanu D’haese 1 54 Kirt Brown 1 54 Luke Fortune 1 54 MiracleMaia 1 54 Nathan Hickling 1 54 Ryan A. MacDonald 1 54 The MMA Manifesto 1 54 Victor Molina 1 70 Charlie 0 70 Gagan Aujla 0 70 Jacob Suarez 0 70 tristan long 0

2021 Overall Top Ten

1 Ibrahim 224 2 Omar Abdulla 205 3 Nathan H. 202 4 John Rong 201 5 Herman Martinez 194 6 Ryan A. MacDonald 191 7 Michael J. 179 8 Adrian Sunnex 178 9 Andre Tran 177 The MMA Manifesto 177 10 Luke Smith 176

