Congratulations to Marco Pham for winning our UFC 269 Pick ‘Em Contest! Last Pick ‘Em action for 2021 will be for UFC Vegas 45 on Dec 18th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Dustin Poirier – 67%

Amanda Nunes – 93%

Santiago Ponzinibbio – 54%

Kai Kara-France – 58%

Sean O’Malley – 93%

Consensus Overall Record in 2021: 96-73 (57%)



UFC 269 Pick ‘Em Results

1 Marco Pham 12 2 DJ 10 2 Eric McIntosh 10 2 Finnan Ruadhri Cahill 10 2 Ivan 10 2 Jonathan c 10 2 Michael Arcaro 10 2 Veronica Calefati 10 9 Alan 9 9 Daniel Rendine 9 9 Dylan Simonsen 9 9 Jahmaine 9 9 Januek Subra 9 9 Kyle Duffy 9 9 Michael Coe 9 9 Tom M 9 17 Alexander 8 17 angus judson 8 17 Callum Cooper 8 17 Cameron Walsh 8 17 Carder 8 17 Cooper Evans 8 17 Daniel Caughtry 8 17 danny 8 17 DES 8 17 Eric Jason Duong 8 17 John Rong 8 17 Josh Larocque 8 17 Louis T 8 17 Mak Geu 8 17 melech macatangay 8 17 Michael V. 8 17 Paul Christin 8 17 SternFan74 8 35 Aaron 7 35 Antonio Elizarraras 7 35 Brandon 7 35 Brandon Kaplan 7 35 Chris J 7 35 Connor O’Neil 7 35 Finn Hammond 7 35 Glen STANLEY 7 35 Herman Martinez 7 35 Jake 7 35 Jaycob Page 7 35 Manea Dimier 7 35 Matthew Knudson 7 35 Mehmet 7 35 Neil H. 7 35 Paul Massignani Jr 7 35 Reon Fisher 7 35 Roman kerr 7 35 Sam Fowler 7 35 Selwyn Leaf 7 35 Z J 7 56 Adam 6 56 Andre Tran 6 56 angelo PANALIGAN 6 56 Chris Lloyd 6 56 Christopher Reive 6 56 Cody Long 6 56 Hesmattullah Amini 6 56 Jérémie Poisson 6 56 John STAPLETON 6 56 Joseph Lord 6 56 Josh Brymer-Halls 6 56 Kai Arellano 6 56 Kobe Gallagher 6 56 Latesh Pujari 6 56 Liam Thomson 6 56 Luis 6 56 Matthew Hawks 6 56 Michael bonds 6 56 Nicholas Bellanca 6 56 Taeleipu 6 56 The MMA Manifesto 6 56 Wiremu Tai Tin 6 78 Adrian Sunnex 5 78 agus susanto 5 78 Barry Oh 5 78 Birney Lindsay 5 78 Brendan New 5 78 Bsideryan 5 78 Cameron Lynch 5 78 Dave K. 5 78 David Flores 5 78 Heemi Rihari 5 78 Jarren Dang 5 78 Jesse M 5 78 Kai hooper 5 78 Leanne R 5 78 Lucas Seibert 5 78 Luke Ferraz 5 78 Luke Fortune 5 78 Luke Smith 5 78 Marcus Tay 5 78 Nate Stephen 5 78 Nigel Dennis 5 78 Shawn Phua 5 78 Stone La Velle 5 78 Victor 5 78 Zaheer 5 103 Amit Karale 4 103 Bilal Niazi 4 103 Braeden N 4 103 DEE FRED 4 103 Demi-Lee DEVLIN 4 103 Dwayne Murrell 4 103 Erin carter 4 103 Giuliano Rossi 4 103 Hector M 4 103 Isaac 4 103 Jordan McQuitty 4 103 Kirk Albert 4 103 MiracleMaia 4 103 Nathan Roberts 4 103 Richard V lacaze 4 103 Riley 4 103 Rodney 4 103 Ryan A. MacDonald 4 103 Ryan key 4 103 Tristan Raye 4 123 Aaron Altamirano 3 123 Alexander Vasilyev 3 123 AshK.♡ 3 123 daniel 3 123 Gagan Aujla 3 123 Jack Tarleton 3 123 Jesus Amaro 3 123 Jesus Cahuantzi 3 123 Jordan Rizidis 3 123 Josh Ashton 3 123 Luke Rhoads 3 123 Mike Zyck 3 123 Mohammed Almabhouh 3 123 Nathan H. 3 123 Omar 3 123 Paulo Mapa 3 123 stewartthames 3 123 Tanner Owens 3 123 Vyvan Nguyen 3 123 Wild thing 3 143 Alex Smythe 2 143 dan 2 143 Erik Simmons 2 143 Jacob Robbs 2 143 Jacob Suarez 2 143 Jaerett 2 143 JD 2 143 larry chaput 2 143 Michael J. 2 143 Noe Gomez 2 143 Tara 2 143 Walter Lee Davis III 2 143 Xander Jo 2 156 Ibrahim 1 156 Jason Arnold 1 156 ryanC 1 156 theJawas 1 156 Tyler J Sutor 1 161 James Weise 0 161 owen castle 0



2021 Overall Top Ten

1 Ibrahim 225 2 John Rong 209 3 Omar Abdulla 208 4 Nathan H. 205 5 Herman Martinez 201 6 Ryan A. MacDonald 195 7 Adrian Sunnex 183 7 Andre Tran 183 The MMA Manifesto 183 9 Brandon Kaplan 182 10 Luke Smith 181 10 Michael J. 181

