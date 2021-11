Congratulations to Isaac for winning our UFC Vegas 42 Pick ‘Em Contest via tie-breaker! Next Pick ‘Em action will be for UFC Vegas 43 on Nov 20th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Max Holloway – 93%

Ben Rothwell – 66%

Felicia Spencer – 82%

Song Yadong – 72%

Thiago Moises – 75%

Consensus Overall Record in 2021: 92-62 (60%)



UFC Vegas 42 Pick ‘Em Results

1 Isaac 9 2 Cameron Walsh 8 2 DJ 8 2 Kirtiss Brown 8 2 Melech Macatangay 8 2 Miguel alonso del valle 8 2 Nicholas Bellanca 8 2 Omar 8 9 Alex 7 9 AshK.♡ 7 9 Chris lloyd 7 9 daniel 7 9 Jesse Morabito 7 9 John Rong 7 9 Jules Bruno 7 9 Luke Fortune 7 9 Luke Smith 7 9 The MMA Manifesto 7 19 angelo panaligan 6 19 Aydin 6 19 chris j 6 19 Dave K. 6 19 glen STANLEY 6 19 Holli McDonald 6 19 John Flores 6 19 larry chaput 6 19 Michael J. 6 19 Michael Pomaibo 6 19 Shawn Christensen 6 19 theJawas 6 19 Zaheer 6 32 Aaron Khominsky 5 32 Adrian Sunnex 5 32 Andre Tran 5 32 Ben Hilder 5 32 dan 5 32 Dan 5 32 Daniel 5 32 Fons Katoen 5 32 Gagan Aujla 5 32 James Weise 5 32 Marcin Zembala 5 32 Marco Pham 5 32 Max Andrews 5 32 Noe Gomez 5 32 ryanC 5 32 sayed 5 48 Brandon Kaplan 4 48 Daniel Rendine 4 48 Kenny 4 48 Liam Thomson 4 48 Matthew Knudson 4 48 Nate stephen 4 48 Neil H. 4 48 Paul Massignani 4 48 Peter Moskaluk 4 48 PitanJosh 4 48 Ryan A. MacDonald 4 48 Xander Jo 4 60 agus susanto 3 60 Daniel Caughtry 3 60 Dwayne Murrell 3 60 Ibrahim 3 60 Kyle Brooking 3 60 Nathan H. 3 60 SternFan74 3 60 stewartthames 3 68 Herman Martinez 1



2021 Overall Top Ten

1 Ibrahim 212 2 Omar Abdulla 196 3 John Rong 193 4 Nathan H. 192 5 Herman Martinez 186 6 Ryan A. MacDonald 182 7 Adrian Sunnex 175 8 Michael J. 171 9 The MMA Manifesto 170 10 Andre Tran 169 10 Luke Smith 169

Related

View the original article on MMA Manifesto: UFC Vegas 42 Pick 'Em Results