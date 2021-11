Congratulations to Cameron Walsh for winning our UFC 268 Pick ‘Em Contest via tie-breaker! Next Pick ‘Em action will be for UFC Vegas 42 on Nov 13th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Kamaru Usman – 84%

Rose Namajunas – 73%

Justin Gaethje – 70%

Shane Burgos – 66%

Marlon Vera – 67%

Consensus Overall Record in 2021: 89-60 (60%)



UFC 268 Pick ‘Em Results

1 Cameron Walsh 11 2 Gagan Aujla 11 2 Ibrahim 11 2 Mctapper 11 2 Mitar Marovic 11 6 Aaron Khominsky 10 6 Bryan Diz 10 6 Carder Gutteridge 10 6 Connor O’Neil 10 6 Daniel Kelly 10 6 Glen STANLEY 10 6 JD 10 6 Jesse 10 6 Juan 10 6 Mark Selormey 10 16 Clint Rogers 9 16 Dave K. 9 16 Jacob Suarez 9 16 Jaiden 9 16 Josh Ashton 9 16 Louis T 9 16 Max Andrews 9 16 Noel Thomas 9 16 Peter Moskaluk 9 16 Sam Nye 9 16 She’s 9 16 The MMA Manifesto 9 28 Alan Baltazar 8 28 Barry Irausquin 8 28 Brian kelley 8 28 Caleb Pope 8 28 Christian H 8 28 Daniel Caughtry 8 28 Darian Gordon 8 28 Fons Katoen 8 28 Herman Martinez 8 28 Jens Boon 8 28 Keanu D’haese 8 28 Kirt Brown 8 28 Leroy Masoe 8 28 Lucas Mano 8 28 Michael Bell 8 28 Nicholas Elu 8 28 Nicolas Finch 8 28 Sam G 8 28 Walter Davis III 8 47 A.J. Adoghe 7 47 Ahmed Sahyoun 7 47 Alan 7 47 Alan Carrillo 7 47 angelo panaligan 7 47 Ben Hilder 7 47 Brady Johnson 7 47 Brian Monico 7 47 Chalis kelsey 7 47 Chris Yee 7 47 Christopher Reive 7 47 Daniel El Ibrahim 7 47 danny 7 47 DJ 7 47 Hugh Traynor 7 47 Ivan sanchez 7 47 Jael Quintana 7 47 James Mcwhinnie 7 47 Jarome Mcgrath 7 47 Joseph O’Gorman 7 47 Josh dodd 7 47 Juan ignacio Lopez 7 47 Kaden Bond 7 47 Kenny 7 47 larry chaput 7 47 Liam Thomson 7 47 Luca N 7 47 Luke Smith 7 47 Manzoor Ahmed 7 47 Melech Macatangay 7 47 Monte Stark 7 47 Nathan H. 7 47 Paul McMah 7 47 stewartthames 7 47 Thomas Walker 7 47 Willow Harrington 7 47 Zach 7 47 Zaheer 7 85 Adrian Sunnex 6 85 agus susanto 6 85 Alberto Pino 6 85 Amanda 6 85 Andre Tran 6 85 Beau Cooper 6 85 Ben 6 85 Brandon Kaplan 6 85 Bruce Martins 6 85 Chris lloyd 6 85 Elias 6 85 Eric D 6 85 Fabio 6 85 Jaedyn 6 85 Jaerett Engeseth 6 85 James Weise 6 85 Januek Subra 6 85 Jeremy Williams 6 85 Jesse Campos 6 85 Jesse Campos-Garcia 6 85 John Rong 6 85 Jonathan chan 6 85 Jules Bruno 6 85 Kerry Burton 6 85 Kristjan Jürgenson 6 85 Kurtz 6 85 Manny Aleman 6 85 PitanJosh 6 85 ryanC 6 85 Sean Kelly 6 85 Sean Swinnerton 6 85 Shawn Christensen 6 85 Stone La Velle 6 85 Tanner Owens 6 85 Wyatt Walls 6 120 abba audie 5 120 ALEXIS ODRIOZOLA 5 120 andrew cranford 5 120 AshK.♡ 5 120 David Jezreel Betancourt Olvera 5 120 Ethan Dormer 5 120 Fabian Cordova 5 120 Frankie Icedo 5 120 Jacob Robbs 5 120 Jordan McQuitty 5 120 Kristen Zepeda 5 120 Lincoln 5 120 Mathew Warne 5 120 Michael Arcaro 5 120 Michael J. 5 120 Michael V. 5 120 Miles Trivedi 5 120 Nate Stephen 5 120 Neil H. 5 120 SternFan74 5 120 Tara Miller 5 120 Tristan Raye 5 120 Xander Jo 5 143 Alex Edge 4 143 Alvin 4 143 angus judson 4 143 Aydin 4 143 Brandon 4 143 chris 4 143 Emma Vreeland 4 143 Fajar Ismail 4 143 Gabriel Campos 4 143 Hikawera Kaio 4 143 Jack Davies 4 143 Jacob Heselschwerdt 4 143 Josue Chew 4 143 Leanne R 4 143 Marcin Zembala 4 143 Marcus Thompson 4 143 Matt Sugrim 4 143 Matthew Knudson 4 143 Matthew Luk 4 143 miguel alonso del valllle 4 143 Nick Wiles 4 143 Owen Castle 4 143 Rob Santiago 4 143 Ryan A. MacDonald 4 143 Sam Fowler 4 143 Sam Johansen 4 143 Sergio sosa 4 143 Vunivesi Minoneti 4 171 Barry Oh 3 171 Brock W 3 171 Courtney 3 171 Fahad Abdulaal 3 171 Francisco Ramirez 3 171 Isaac 3 171 Juan Ekmeiro 3 171 Kimbortley 3 171 Lisandro Pin 3 171 Michael Pomaibo 3 171 Nathan 3 171 theJawas 3 171 Tom Carey 3 184 dan 2 184 Dylan Simonsen 2 184 Franklin Fish 2 184 John F 2 184 miguel alonso del valle 2 184 Nathan Lawrence 2 184 Noe Gomez 2 184 Paul Massignani Jr 2 184 suckon deeznutss 2 193 Bernardo Jaramillo 1 193 Brian Buitendijk 1 193 daniel 1 193 Eric D 1 193 Joel R 1

2021 Overall Top Ten

1 Ibrahim 209 2 Nathan H. 189 3 Omar Abdulla 188 4 John Rong 186 5 Herman Martinez 185 6 Ryan A. MacDonald 177 7 Adrian Sunnex 170 8 Michael J. 165 9 Andre Tran 164 9 SternFan74 164

Related

View the original article on MMA Manifesto: UFC 268 Pick 'Em Results