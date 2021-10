Congratulations to larry chaput for winning our UFC Vegas 39 Pick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action will be for UFC Fight Night: Costa vs Vettori on Oct 23rd. Thanks for playing!

Consensus Picks

Mackenzie Dern – 73%

Randy Brown – 58%

Matheus Nicolau – 58%

Sabina Mazo – 60%

Consensus Overall Record in 2021: 78-56 (58%)



UFC Vegas 39 Pick ‘Em Results

1 larry chaput 10 2 Andre Tran 7 2 dj 7 4 Adam miezin 6 4 danny 6 4 Nathan H. 6 4 Neil H. 6 8 Aaron 5 8 Chris lloyd 5 8 Connor O’Neil 5 8 daniel 5 8 Daniel Caughtry 5 8 Isaac 5 8 Josh larock 5 8 The MMA Manifesto 5 16 Brandon Kaplan 4 16 Herman Martinez 4 16 Ibrahim 4 16 Luke Rhoads 4 16 Luke Smith 4 16 Michael J. 4 16 Nate Stephen 4 16 Omar Abdulla 4 16 Ryan A. MacDonald 4 25 Alberto Pino 3 25 Alexander Edge 3 25 Amit Karale 3 25 Aydin 3 25 Cameron Walsh 3 25 dan 3 25 Dave K. 3 25 Emma Vreeland 3 25 Gagan Aujla 3 25 John F. 3 25 Joshua Adepitan 3 25 Luke Fortune 3 25 Zaheer 3 38 Barry Oh 2 38 Ben Hilder 2 38 Dan Meehan 2 38 James Weise 2 38 Marco Pham 2 38 miguel alonso 2 38 MiracleMaia 2 38 ryanC 2 38 Tanner Owens 2 38 Tom B 2 48 Adrian Sunnex 1 48 AshK.♡ 1 48 Josh Ashton 1 48 Marcin Zembala 1 48 SternFan74 1 53 John Rong 0 53 Jules Bruno 0

2021 Overall Top Ten

1 Ibrahim 184 2 Nathan H. 167 3 John Rong 165 4 Omar Abdulla 165 5 Herman Martinez 159 5 Ryan A. MacDonald 159 7 Adrian Sunnex 149 8 Michael J. 146 9 Andre Tran 144 10 Luke Smith 143

