Congratulations to daniel for winning our UFC 267 Pick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action will be for UFC 268 on Nov 6th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Jan Blachowicz – 89%

Petr Yan – 69%

Islam Makhachev – 60%

Alexander Volkov – 81%

Khamzat Chimaev – 85%

Consensus Overall Record in 2021: 84-60 (58%)



UFC 267 Pick ‘Em Results

1 daniel 13 2 Alexander Kristoff 12 2 Herman Martinez 12 2 Vic Rattanasithy 12 5 Aletor Adoghe 11 5 chris 11 5 Conrad Pierceall 11 5 Jacob Suarez 11 5 John Rong 11 10 Aaron Wehipeihana 10 10 ANGELO PANALIGAN 10 10 Fabio 10 10 Fons 10 10 JD Heka Head 10 10 Jonathan Pau 10 10 Max 10 10 Michael J. 10 10 Neil H. 10 10 Omar 10 10 Paulo Mapa 10 10 Sam Keary 10 10 Taeleipu 10 23 Adrian Sunnex 9 23 Braeden N 9 23 Brandon Kaplan 9 23 Christian Love 9 23 Daniel Vreeland 9 23 Ibrahim 9 23 Jarren Dang 9 23 Jordan Collier 9 23 Juan Montaño 9 23 larry chaput 9 23 Manzoor ahmed 9 23 Michael Harvey Pomaibo 9 23 Michael V. 9 23 Nathan H. 9 23 Orion Teow 9 23 Shaan Chaudhari 9 23 tristan long 9 23 Zaheer 9 41 (Finn) Earl Smock 8 41 Adam Miezin 8 41 Alan C 8 41 Alexanda 8 41 Anthony 8 41 Aydin 8 41 Barry Irausquin 8 41 Ben Hilder 8 41 Benet 8 41 Braden Senack 8 41 Cameron Walsh 8 41 Christian Haydt 8 41 Christopher Reive 8 41 Dave K. 8 41 Dylan Peachey 8 41 Elias Umans 8 41 Frankie Icedo 8 41 Gagan Aujla 8 41 Jack Strang 8 41 Jacob Cannon 8 41 James Bell 8 41 Jordan McQuitty 8 41 Josh Ashton 8 41 Ka Ho Woo 8 41 Louis T 8 41 Matt Fairclough 8 41 Matthew Haggard 8 41 Matthew Luk 8 41 Michael Coe 8 41 Monte Stark 8 41 Roland Batangan III 8 41 Sam Devaney 8 41 Sam M 8 41 Sean Kelly 8 75 Aaron 7 75 Abba Mohammed 7 75 Aj 7 75 Ben 7 75 Birney Lindsay 7 75 Brandon 7 75 Cameron Larter 7 75 Chris Yee 7 75 Dan Meehan 7 75 Etano Moananu 7 75 Hector L Olazabal 7 75 Hikawera Kaio 7 75 Jay 7 75 Jeremy Smith 7 75 Jesse 7 75 Jules Bruno 7 75 Justin Delgado 7 75 Liam 7 75 Lou Bee 7 75 Marcin Zembala 7 75 Mathew Warne 7 75 Melech Macatangay 7 75 Nate Stephen 7 75 Noe Gomez 7 75 Ryan A. MacDonald 7 75 stewartthames 7 75 The MMA Manifesto 7 75 Tom.B 7 103 Alan Baltazar 6 103 Alvin 6 103 Andre Tran 6 103 Barry Oh 6 103 Branden Watson 6 103 Caleb Pope 6 103 Chris bennett 6 103 Connor O’Neil 6 103 DJ 6 103 Ebann 6 103 Fajar Ismail 6 103 Henry Dinh 6 103 Jaedyn 6 103 Januek Subra 6 103 Jaxsen Cruz 6 103 Jeremy Y 6 103 john greene 6 103 Jonathan chan 6 103 Joshua Adepitan 6 103 Joshua Anderson 6 103 Josue Chew 6 103 Lachlan 6 103 Lucas Neufeld 6 103 Luke Smith 6 103 Matthew Knudson 6 103 Miguel alonso del valle 6 103 Mikkel Hansen 6 103 Sean Clark 6 103 Tom M 6 103 Trevor James Blasius 6 103 Tyler Baginski 6 134 agus susanto 5 134 Alberto Pino 5 134 Ben 5 134 Chris Lloyd 5 134 dan 5 134 Daniel 5 134 ezra 5 134 Harrison Wilbur 5 134 Jacob Robbs 5 134 Jael Quintana 5 134 Jaerett Engeseth 5 134 Jeffrey Kylen Dorsey Bishop 5 134 Joe James-Nimmo 5 134 Joshua Brett 5 134 Kieran Welsh 5 134 kimberley c 5 134 Owen Castle 5 134 Paul Massignani Jr 5 134 Paul McMah 5 134 ryanC 5 134 Samantha Burgin 5 134 SternFan74 5 134 Wyatt Walls 5 157 Alexander 4 157 Anthony 4 157 Bsideryan 4 157 Cameron Smith 4 157 Charlie faux 4 157 Daniel Little 4 157 danny 4 157 Darren Scerri 4 157 Jacobi Simms 4 157 Joel 4 157 John F 4 157 Lee McAllister 4 157 Luis 4 157 Marco Pham 4 157 Mathew Gawthrop 4 157 Mike Zyck 4 157 Pep Chisholm 4 157 rama dimaswhara mahendra 4 157 Sam Fowler 4 157 Stone La Velle 4 157 Tanner Owens 4 178 Aaron soto 3 178 AshK.♡ 3 178 Ben mc 3 178 Christian 3 178 Daniel Preston 3 178 Dwayne Murrell 3 178 James 3 178 James Weise 3 178 key 3 178 Kyle Duffy 3 178 Leanne R 3 178 Liam Thomson 3 178 Luigi Corona 3 178 Nathan 3 178 Shea kavanagh 3 178 Trevor Peters 3 178 Tristan Raye 3 195 Daniel Caughtry 2 195 Darryl Fitzgerald 2 195 David Minnich 2 195 Matty Gibson 2 195 Rohan Rivers 2 195 theJawas 2 195 Vyvan Nguyen 2 202 glen STANLEY 1 202 Isaac 1 202 Lawrence Yum 1 205 Jarome McGrath 0



2021 Overall Top Ten

1 Ibrahim 198 2 Nathan H. 182 3 John Rong 180 4 Herman Martinez 177 4 Omar Abdulla 177 6 Ryan A. MacDonald 173 7 Adrian Sunnex 164 8 Michael J. 160 9 Andre Tran 158 10 Brandon Kaplan 155 10 Luke Smith 155

