Congratulations to Sen for winning our UFC Vegas 37 Pick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action will be for UFC 266 on Sept 25th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Anthony Smith – 70%

Ion Cutelaba – 72%

Ariane Lipski – 55%

Arman Tsarukyan – 89%

Joaquin Buckley – 83%

Consensus Overall Record in 2021: 72-53 (58%)



UFC Vegas 37 Pick ‘Em Results

1 Sen 12 2 John Rong 11 2 Luke Smith 11 2 The Ashen Demon 11 5 Birney Lindsay 10 5 Jules Bruno 10 5 Shanks 10 5 The MMA Manifesto 10 5 Zaheer 10 10 Aydin 9 10 Dan Meehan 9 10 Luffy 9 10 Marco Pham 9 10 Nathan H. 9 10 Sam Keary 9 10 Tanner Owens 9 17 Adrian Sunnex 8 17 AshK.♡ 8 17 Cameron Walsh 8 17 Chris Lloyd 8 17 danny 8 17 Dave K. 8 17 Josh Ashton 8 17 Joshua Adepitan 8 17 Walter Davis III 8 17 Wyatt Walls 8 27 Abner William de Oliveira Ribeiro 7 27 Adam Miezin 7 27 Alan Carrillo 7 27 DJ 7 27 Dylan Simonsen 7 27 Jake Gray 7 27 Michael J. 7 27 Michael V. 7 27 Ryan A. MacDonald 7 27 SternFan74 7 37 Amit Karale 6 37 Ben Hilder 6 37 Bernardo Jaramillo 6 37 Brandon Kaplan 6 37 James Weise 6 42 Connor O’Neil 5 42 dan 5 42 Gagan Aujla 5 42 Isaac 5 42 Joachim Hackshaw 5 42 Miracle Maia 5 48 Andre Tran 4 48 Daniel Caughtry 4 48 Darian Hall 4 48 Herman Martinez 4 48 Josh Bollen 4 48 larry chaput 4 48 Luke Fortune 4 48 Neil H. 4 48 Omar Abdulla 4 57 Agus Susanto 3 57 Emma Vreeland 3 59 daniel 2 59 John F 2 59 ryanC 2

2021 Overall Top Ten

1 The Ashen Demon 169 2 John Rong 156 3 Omar Abdulla 153 4 Nathan H. 152 5 Herman Martinez 148 6 Ryan A. MacDonald 146 7 Adrian Sunnex 141 8 Luke Smith 136 9 SternFan74 134 10 Michael J. 133 10 Umar Zaheer 133

