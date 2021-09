Congratulations to Sen for winning our UFC Vegas 37 Pick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action will be for UFC 266 on Sept 25th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Alexander Volkanovski – 78%

Valentina Shevchenko – 97%

Nate Diaz – 61%

Curtis Blaydes – 72%

Jessica Andrade – 88%

Consensus Overall Record in 2021: 76-54 (58%)



UFC 266 Pick ‘Em Results

1 Sam Keary 12 2 Fellstar 11 3 Jesse Murray 10 3 Michael V. 10 3 Sam D 10 6 Birney Lindsay 9 6 Daniel Preston 9 6 David Minnich 9 6 Elimi uluikadavu 9 6 John Rong 9 6 Marco Pham 9 6 Michael J. 9 6 MiracleMaia 9 6 Nathan H. 9 6 Paul Massignani Jr 9 6 Richard 9 6 ryanC 9 6 Seb Murphy 9 6 stewartthames 9 20 Aaron Khominsky 8 20 Alex Cooper 8 20 Amit Karale 8 20 Ben Hilder 8 20 Brandon Kaplan 8 20 Camdyn Johnson 8 20 Chris Yee 8 20 Cory Pearce 8 20 Dan Meehan 8 20 Daniel Caughtry 8 20 Gagan Aujla 8 20 jack 8 20 Jack Strang 8 20 James robinson 8 20 Jonathan Pau 8 20 Joseph Lord 8 20 Kamil Zulkipli 8 20 Luis 8 20 Luke Fortune 8 20 Omar Abdulla 8 20 Ryan A. MacDonald 8 20 Sam Mcdougall 8 20 Scott Cooper 8 20 Tanya Walton 8 20 The MMA Manifesto 8 45 Aaron Kershaw 7 45 Aaron S 7 45 Adrian Sunnex 7 45 Alexander Vasilyev 7 45 Andre Tran 7 45 angelo panaligan 7 45 Aydin 7 45 Callum Burns 7 45 Callum Cooper 7 45 Cameron Sinclair 7 45 Charlie Stevenson 7 45 Christopher Reive 7 45 Darian Gordon 7 45 Dave K. 7 45 Diego San 7 45 Fons Katoen 7 45 George Demers 7 45 Harry Johnston 7 45 Heps Goebel 7 45 Herman Martinez 7 45 Jacob Wescott 7 45 Jahmaine Te Wani 7 45 Jeromie 7 45 Jordan Collier 7 45 Jules Bruno 7 45 Kai Hooper 7 45 Luke Galloway 7 45 Marcel N 7 45 Michael Spencer 7 45 Muna 7 45 Noe Gomez 7 45 Ronan 7 45 Sean Brady 7 45 SternFan74 7 45 Steve Risk 7 45 Walter Davis III 7 45 Wyatt walls 7 82 Adam Miezin 6 82 Aj 6 82 AshK.♡ 6 82 Barry Oh 6 82 Ben K O 6 82 Ben Langford 6 82 Cameron Walsh 6 82 Carlos 6 82 Cody pearson 6 82 Cole Barron 6 82 Connor O’Neil 6 82 Conrad Pierceall 6 82 Craig 6 82 Dylan Simonsen 6 82 Gilbert Torres 6 82 Jacob Robbs 6 82 Jimmy Rivera 6 82 Jonathan chan 6 82 Josh Ashton 6 82 Lachlan 6 82 Liam Thomson 6 82 Marcin Zembala 6 82 Matthew Luk 6 82 Nick Osuna 6 82 Robert Nicholson 6 107 Alan Carrillo 5 107 Alex 5 107 Beau millen 5 107 Bruce Gosse 5 107 Chris lloyd 5 107 Christopher 5 107 Courtney Roberts 5 107 dan 5 107 Djay edwards 5 107 Domenic GERACE 5 107 Emma Vreeland 5 107 Gabriel Sims 5 107 Guy Gennuso 5 107 Jarren Dang 5 107 John F 5 107 Joshua Larock 5 107 Justin vazquez 5 107 Justin Wathanaphone 5 107 larry chaput 5 107 Louis Tawhai 5 107 Matthew LaCourse 5 107 Micah Geraets 5 107 Mike Zyck 5 107 Neil H. 5 107 PitanJosh 5 107 Robert Taylor 5 107 Samad Sagir 5 107 Tom 5 107 Zane Martin 5 136 Anthony Casados 4 136 Ben Mc 4 136 Calvin Spiece 4 136 Cameron Larter 4 136 Caution Davis 4 136 daniel 4 136 DJ 4 136 James Weise 4 136 Joe Ashford 4 136 Jordan Armijo 4 136 L Rickard 4 136 Marcus Thompson 4 136 Robin 4 136 Ryan von der Heyden 4 136 Sam Gaffney 4 136 Sean Butterworth 4 136 Tanner Owens 4 136 Thomas Mulligan 4 154 Alexander Edge 3 154 Dan 3 154 GABIN BROSIUS 3 154 Haseeb Ahmed 3 154 Isaac 3 154 Joshua Bollen 3 154 Kyle Burt 3 154 Louie Cooke 3 154 Luke Smith 3 154 Michael Pomaibo 3 154 Nathan Roberts 3 154 Pearse Fleming 3 154 Shae 3 167 Eric Kamppi 2 167 Henry Dinh 2 167 Ken 2 167 Nathaniel Rodriguez 2 167 Roland Batangan III 2 172 Erik A Perez 1 173 Nikki kelly 0



2021 Overall Top Ten

1 The Ashen Demon 180 2 John Rong 165 3 Nathan H. 161 3 Omar Abdulla 161 5 Herman Martinez 155 6 Ryan A. MacDonald 154 7 Adrian Sunnex 148 8 Michael J. 142 9 SternFan74 141 10 Luke Smith 139

