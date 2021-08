Congratulations to Amit Karale for winning our UFC Vegas 33 Pick ‘Em Contest via a massive tiebreaker! Next Pick ‘Em action will be for UFC 265 on Aug 7th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Sean Strickland – 54%

Cheyanne Buys – 63%

Niklas Stolze – 65%

Ryan Benoit – 62%

Consensus Overall Record in 2021: 57-48 (54%)



UFC Vegas 33 Pick ‘Em Results

1 Amit Karale 5 2 Adrian Sunnex 5 2 Alberto Pino 5 2 Callum Cooper 5 2 daniel 5 2 John Rong 5 2 Luke Fortune 5 2 Nice 5 2 tristan long 5 10 Cody Long 4 10 dan 4 10 DJ 4 10 Isaac 4 14 Andrew Bromage 3 14 Ben Hilder 3 14 Brandon Kaplan 3 14 Chris lloyd 3 14 Dave K. 3 14 ethan taylor 3 14 Ibrahim 3 14 Liam Thomson 3 14 Luke Smith 3 14 Neil H. 3 14 Omar Abdulla 3 14 Otis Creagh 3 14 Ryan A. MacDonald 3 14 Tara Miller 3 28 Andre Tran 2 28 Caleb Davey 2 28 Connor O’Neil 2 28 Dan Meehan 2 28 Daniel Caughtry 2 28 danny 2 28 Darian Hall 2 28 Dylan Simonsen 2 28 Fabio Donofrio 2 28 Gagan Aujla 2 28 Herman Martinez 2 28 Joachim Hackshaw 2 28 Michael J. 2 28 Nathan H. 2 28 ryanC 2 43 Alex Cooper 1 43 Asb.Keene ♡ 1 43 bruno 1 43 Dwayne Murrell 1 43 Luke Galloway 1 43 Sean Davies 1 43 The MMA Manifesto 1 50 Agus Susanto 0 50 Eric McIntosh 0 50 James Weise 0 50 Joshua Adepitan 0 50 larry chaput 0 50 nick rennie 0 50 Rhyce Contreras 0 50 Wyatt Walls 0

2021 Overall Top Ten

1 Ibrahim 131 2 Omar Abdulla 124 3 Herman Martinez 118 4 John Rong 117 4 Nathan H. 117 6 Ryan A. MacDonald 116 7 Adrian Sunnex 110 8 Michael J. 108 9 SternFan74 105 10 Barry Oh 104 10 Neil H. 104

