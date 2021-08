Congratulations to Herman Martinez for winning our UFC 265 Pick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action will be for UFC on ESPN: Cannonier vs Gastelum on Aug 21st. Thanks for playing!

Consensus Picks

Ciryl Gane – 51%

Jose Aldo – 60%

Michael Chiesa – 54%

Tecia Torres – 53%

Song Yadong – 60%

Consensus Overall Record in 2021: 60-50 (55%)



UFC 265 Pick ‘Em Results

1 Herman Martinez 13 2 Alberto Pino 12 2 Omar Abdulla 12 4 Andre Tran 10 4 danny 10 4 Fellstar 10 4 Kurt Eales 10 8 Bemboli Mozagba 9 8 Derrick Cobb 9 8 Luke Smith 9 8 MiracleMaia 9 8 The MMA Manifesto 9 13 Barry Irausquin 8 13 Birney Lindsay 8 13 Cameron Walsh 8 13 Christopher Reive 8 13 Connor O’Neil 8 13 dan 8 13 daniel 8 13 Joachim Hackshaw 8 13 Liam Thomson 8 13 Marco Pham 8 13 Matt Fairclough 8 13 Neil H. 8 13 Pearse Fleming 8 13 Sam mars 8 13 Samuel Holladay 8 13 Steven Coombs 8 29 Amit Karale 7 29 angelo panaligan 7 29 Aydin Car 7 29 Callum Cooper 7 29 erit 7 29 Gregory Lyttle 7 29 Maurice Lewis 7 29 Michael J. 7 29 Oda 7 29 Ryan A. MacDonald 7 29 ryanC 7 29 stewartthames 7 29 Taine 7 29 Tom Culic 7 43 Alan Carrillo 6 43 Alec 6 43 Ben Hilder 6 43 Biny 6 43 bruno bingley 6 43 Daniel Caughtry 6 43 Emma Vreeland 6 43 Gagan Aujla 6 43 Grant Leslie 6 43 Harry Johnston 6 43 Isacc 6 43 Jaedyn 6 43 Jason 6 43 Jose Otero 6 43 Josh Webster 6 43 Leanne R 6 43 Miles Taliaferro 6 43 PitanJosh 6 43 Pono Cowan 6 43 Sean 6 43 Stone La Velle 6 64 ali a 5 64 Benjamin Bryson 5 64 Bevis Lobo 5 64 Caleb Young 5 64 Cameron Larter 5 64 Clément lebreton 5 64 Colin Klijn 5 64 Craig Robertson 5 64 Dee Fred Perth Artist 5 64 Deon Lundt 5 64 Diego Simonelli 5 64 Dreux Stamford 5 64 Jacob Suarez 5 64 Jacob Roca 5 64 John Rong 5 64 Justin 5 64 Karl Gavin 5 64 Kevin 5 64 Lachlan Ellis 5 64 larry chaput 5 64 Luke Galloway 5 64 Marta Abraha 5 64 Nate Stephen 5 64 Noe Gomez 5 64 Samuli Luttinen 5 64 Tristan Raye 5 90 Aaron shean 4 90 Barry Oh 4 90 Ben Hanson 4 90 Brandon Kaplan 4 90 Chelsea mitchell 4 90 Christopher Soriano 4 90 Dan Meehan 4 90 David Doyle 4 90 DES 4 90 DJ 4 90 Emalee Sacco 4 90 Faith McCarthy 4 90 Isn Hayes 4 90 Jack 4 90 James Weise 4 90 Jarren Dang 4 90 Joshua Bollen 4 90 Jules bruno 4 90 Lecore Art 4 90 Michael Sage 4 90 Nathan H. 4 90 Robert Lambourn 4 90 Thomas Bélanger 4 113 Alex Edge 3 113 AshK.♡ 3 113 Caleb Davey 3 113 Chris 3 113 Christian 3 113 Conrad Pierceall 3 113 David Minnich 3 113 Declan Shortt 3 113 Eric D 3 113 Evan 3 113 Ihaia Bramley-davis 3 113 Jacob Robbs 3 113 Jake Smith 3 113 Lauren Jackson 3 113 Michael V. 3 113 Patrick Maclan 3 113 Rodney 3 130 Agus Susanto 2 130 Angus Graham 2 130 Bernardo Jaramillo 2 130 Brenton scroggie 2 130 Dwayne Murrell 2 130 Dylan Simonsen 2 130 Eden 2 130 Eric D 2 130 Fabio Donofrio 2 130 James 2 130 SternFan74 2 130 Tara Miller 2 142 Adrian Sunnex 1 142 Bryce Gerrey 1 142 Chris lloyd 1 142 Dave K. 1 142 Edward F. Hickey 1 142 Kavy 1 142 Latesh Pujari 1 142 tp 1 142 Xavier 1 151 Clayton Minnich 0 151 Drew Harrison 0 151 Jack Ruhan 0 151 Jerami Flesher 0 151 Joel R 0



2021 Overall Top Ten

1 Ibrahim 141 2 Omar Abdulla 136 3 Herman Martinez 131 4 Ryan A. MacDonald 123 5 John Rong 122 6 Nathan H. 121 7 Michael J. 115 8 Neil H. 112 9 Adrian Sunnex 111 10 Luke Smith 109

