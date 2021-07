(fighters with a * beside their name have either estimated or non-current info)

Figures represent a fighter’s payout per fight

(updated after UFC Fight Night: Gane vs Volkov)

Top Ten Earning Middleweights

Total Show Win Bonus 1 Israel Adesanya* $ 500,000 $ 500,000 $ – 2 Robert Whittaker* $ 390,000 $ 220,000 $ 170,000 3 Marvin Vettori* $ 350,000 $ 350,000 $ – 3 Paulo Costa* $ 350,000 $ 350,000 $ – 5 Chris Weidman* $ 325,000 $ 325,000 $ – 6 Darren Till* $ 260,000 $ 130,000 $ 130,000 6 Derek Brunson* $ 260,000 $ 130,000 $ 130,000 8 Brad Tavares* $ 172,000 $ 86,000 $ 86,000 9 Gegard Mousasi (Bellator) $ 150,000 $ 150,000 $ – 9 Jack Hermansson* $ 150,000 $ 75,000 $ 75,000 9 Kelvin Gastelum* $ 150,000 $ 150,000 $ –

