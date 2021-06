Congratulations to Cameron Walsh for winning our UFC Vegas 30 Pick ‘Em Contest via tiebreaker! Next Pick ‘Em action will be for UFC 264 on July 10th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Ciryl Gane – 52%

Ovince Saint Preux – 52%

Kennedy Nzechukwu – 55%

Tim Means – 65%

Consensus Overall Record in 2021: 51-41 (55%)



UFC Vegas 30 Pick ‘Em Results

1 Cameron Walsh 8 2 John Rong 8 2 Agus Susanto 8 4 Ben Hilder 7 4 Michael J. 7 4 SternFan74 7 4 tp 7 8 Adrian Sunnex 6 8 Herman Martinez 6 8 Isaac 6 8 Jacob Wescott 6 8 Joseph Lord 6 8 Owen Castle 6 8 PJ Jefferies 6 8 Ryan A. MacDonald 6 8 Samuel 6 8 Umar zaheer 6 18 Barry Oh 5 18 Ben White 5 18 Dave K. 5 18 DJ 5 18 Tristan Raye 5 23 daniel 4 23 Daniel Caughtry 4 23 Jake Hancock 4 23 Marco Pham 4 23 Mattia Franchina 4 23 Nathan H. 4 23 ryanC 4 23 Steve Risk 4 23 Vic Rattanasithy 4 23 Zac 4 33 AshK.♡ 3 33 Benj 3 33 dan 3 33 Dan Meehan 3 33 Luke Fortune 3 33 Mark Brennan 3 33 sam fowler 3 33 Sergio Salazar 3 33 Stefan Pietropaolo 3 33 Tara Miller 3 33 Thomas Belanger 3 44 Chris lloyd 2 44 danny 2 44 Darian Hall 2 44 Ethan taylor 2 44 Ibrahim 2 44 larry chaput 2 44 Luke Smith 2 44 Neil H. 2 44 Noe Gomez 2 44 Omar Abdulla 2 44 RonT 2 44 stewartthames 2 44 The MMA Manifesto 2 57 Abner William de Oliveira Ribeiro 1 57 Andre Tran 1 57 Brandon Kaplan 1 57 Jamie Turnbull 1 57 Joel R 1 57 Joshua Adepitan 1 57 Justin Wathanaphone 1 57 theJawas 1 57 Tom Mulligan 1 66 James Weise 0



2021 Overall Top Ten

1 Ibrahim 120 2 Herman Martinez 110 3 Nathan H. 108 4 Omar Abdulla 105 4 Ryan A. MacDonald 105 6 John Rong 101 6 Michael J. 101 8 SternFan74 100 9 Adrian Sunnex 97 10 Isaac K 96

