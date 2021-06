Congratulations to The Ashen Demon for winning our UFC 263 Pick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action will be for UFC Fight Night: Gane vs Volkov on June 26th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Israel Adesanya – 92%

Deiveson Figueiredo – 67%

Leon Edwards – 76%

Demian Maia – 66%

Jamahal Hill – 56%

Consensus Overall Record in 2021: 48-40 (55%)



UFC 263 Pick ‘Em Results

1 The Ashen Demon 12 2 Brandon white 11 3 David Doyle 10 3 Luke Smith 10 3 SternFan74 10 6 Ben M 9 6 Dan Meehan 9 6 Fraser Tasker 9 6 Joseph Lord 9 6 Neil H. 9 6 Rodney 9 6 Sam Fowler 9 13 Alan Carrillo 8 13 Braeden Nesbitt 8 13 Cameron Dundas 8 13 Connor Eade 8 13 Isaac 8 13 Liam Norman 8 13 Ryan von der Heyden 8 13 Tristan 8 13 Wyatt Walls 8 22 Alex White 7 22 barry irausquin 7 22 Barry Oh 7 22 Cameron Hopkins 7 22 Daniel Wyatt 7 22 Emile Aoun 7 22 Emma Vreeland 7 22 Gagan Aujla 7 22 Joel R 7 22 Josh Ashton 7 22 Joshyo Boo 7 22 larry chaput 7 22 Matthew Gibson 7 22 Noe Gomez 7 22 Ryan McAndrew 7 22 Tom Mulligan 7 22 Xavier Sanchez 7 39 Alexis Ayala 6 39 Ashley Deen 6 39 Callum Spencer 6 39 Christian Love 6 39 Daan Mulder 6 39 Daniel Caughtry 6 39 danny 6 39 Dave K. 6 39 ETHAN TUAPOLA 6 39 Herman Martinez 6 39 jack witwicki 6 39 Jacob Suarez 6 39 Jael Quintana 6 39 Jamiroque Haarloo 6 39 Jonas allen 6 39 Justice Carrenard 6 39 Justin Wathanaphone 6 39 Kevin Wong 6 39 Kirk Albert 6 39 Luke Galloway 6 39 Micah 6 39 Michael Delgado 6 39 Michael J. 6 39 Nathan H. 6 39 Oscar Lopez 6 39 Paul McMah 6 39 Rocky Dean-Shoji 6 39 RonT 6 39 Ryan A. MacDonald 6 39 ryanC 6 39 Samuel 6 39 Tara Miller 6 39 Tp 6 39 Tui 6 73 Agus Susanto 5 73 Alec 5 73 Cameron Cornell 5 73 Charles Estrada-Golden 5 73 chris lloyd 5 73 Conrad Pierceall 5 73 dan 5 73 Darian Hall 5 73 Daryl Hayman 5 73 David John Bednar 5 73 Eddie 5 73 Eric D 5 73 Erin Carter 5 73 Fabio Felterino 5 73 Gibran 5 73 Gilbert 5 73 Greg Thompson 5 73 ian li 5 73 Jacob Wescott 5 73 James Gorman 5 73 Jordan Stewart 5 73 Justin Lenhardt 5 73 Justin Rosario 5 73 Kane 5 73 khalifa muhammad 5 73 Kim Parr 5 73 Lawrence Dumalag 5 73 Louis T 5 73 Mitchell Reid 5 73 Nicholas Elu 5 73 Noel Porras 5 73 Rienel Bronilla 5 73 Sam Keary 5 73 Souphan Sisavath 5 73 Stone La Velle 5 73 TheJawas 5 73 Thomas boyle 5 73 Tom 5 73 Tyson 5 112 Adrian Sunnex 4 112 Akseli Järnefelt 4 112 Ali El-assad 4 112 Amit Karale 4 112 Angus Graham 4 112 Anthony Thomas 4 112 AshK.♡ 4 112 Bill Tuisaula 4 112 Birney Lindsay 4 112 Cameron Walsh 4 112 Chris bennett 4 112 Chris Briggs 4 112 Connor O’Neil 4 112 Conrard Watt 4 112 Dan Jordan 4 112 daniel 4 112 Demitri morales 4 112 DJ 4 112 Dreux Stamford 4 112 Dylan Simonsen 4 112 Esteban Garcia 4 112 Glen stanley 4 112 James Weise 4 112 John Rong 4 112 Josh dodd 4 112 Justin slickj vazquez 4 112 Kenny Nanau 4 112 Kyle MacKechnie 4 112 Liam Stannard 4 112 Marlo Dizon 4 112 Mattia Franchina 4 112 Maxwell Bruno 4 112 Mitch Bruce 4 112 Nathan Fraser 4 112 Nicolas Koutlakis 4 112 Roman kerr 4 112 Rory 4 112 Scott Hewitt 4 112 Seth osborne 4 112 stewartthames 4 112 Tony do 4 112 Xavier Williams 4 154 Ande hippler 3 154 Andre Tran 3 154 Augustin 3 154 Ben White 3 154 Brandon Kaplan 3 154 brendan symes 3 154 Caitlyn 3 154 Caleb Cox 3 154 Callum Cooper 3 154 Cameron Sinclair 3 154 Damien Abrams 3 154 Daniel Granås 3 154 David Martin del Campo 3 154 Frankie Creagh-Leslie 3 154 Hohei Waikiki-Wilson 3 154 Jack Davies 3 154 Jaedyn 3 154 Jesse Castro 3 154 Joachim Hackshaw 3 154 kimberley Cox 3 154 Lachlan Ellis 3 154 Luke Rhoads 3 154 Manuel De Kruijff 3 154 MiracleMaia 3 154 Neil Fonseca 3 154 Omar Abdulla 3 154 Owen Castle 3 154 Peter Taylor 3 154 PitanJosh 3 154 Quaid ponga 3 154 Shaan 3 154 The MMA Manifesto 3 154 Tom Campion 3 154 tom ding 3 154 Umar Zaheer 3 154 Veronica Calefati 3 190 Amanda Hecimovic 2 190 Ben 2 190 Brian Buitendijk 2 190 Brian Thomas 2 190 Christopher Reive 2 190 Daniel cortes 2 190 Grant Leslie 2 190 Jacob Robbs 2 190 James Thai 2 190 Jay Chen 2 190 Kaya van de Wiel 2 190 Larry Ledbetter 2 190 Leanne R 2 190 Luc 2 190 nick rennie 2 190 Xander Jo 2 190 Xavier Chapman 2 207 Ben 1 207 DAVID E LEACH SR 1 207 Ethan taylor 1 207 Hayden jones 1 207 Jason Arnold 1 207 Joshua Hutslar 1 207 Philip Williams 1 214 Abner William 0

2021 Overall Top Ten

1 Ibrahim 118 2 Herman Martinez 104 2 Nathan H. 104 4 Omar Abdulla 103 5 Ryan A. MacDonald 99 6 Michael J. 94 7 John Rong 93 7 SternFan74 93 9 Adrian Sunnex 91 10 Brandon Kaplan 90 10 Isaac K 90

