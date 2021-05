Congratulations to Andre Tran for winning our UFC Vegas 25 Pick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action will be for UFC on ESPN: Rodriguez vs Waterson on May 8th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Dominick Reyes – 55%

Cub Swanson – 55%

Sean Strickland – 73%

Merab Dvalishvili – 67%

Consensus Overall Record in 2021: 34-30 (53%)



UFC Vegas 25 Pick ‘Em Results

1 Andre Tran 11 2 Daniel Verdon 10 2 Trevor Blasius 10 4 danny 9 4 SternFan74 9 4 Will Rosen 9 7 Cameron Walsh 8 7 Isaac 8 7 Kane 8 7 Owen Castle 8 7 The MMA Manifesto 8 12 Ali El-assad 7 12 Brandon Kaplan 7 12 Burhanuddin 7 12 chris lloyd 7 12 Daniel Caughtry 7 12 Dave K. 7 12 Joshua Adepitan 7 12 larry chaput 7 12 Mattia Franchina 7 12 Nathan H. 7 12 Robert Oakes 7 12 So confident I get at least 8 points 7 24 Bruce Gosse 6 24 Christian Love 6 24 John Rong 6 24 Joshua Hutslar 6 24 Luke Fortune 6 24 Ryan A. MacDonald 6 24 stewartthames 6 31 Barry Oh 5 31 dan 5 31 daniel 5 31 DJ 5 31 I Don’t Care 5 31 Noe Gomez 5 31 Rodney 5 31 ryanC 5 39 Ben O 4 39 Ibrahim 4 39 Justin Wathanaphone 4 39 Luke Galloway 4 39 miguel alonso 4 39 Stefan Pietropaolo 4 39 Thomas Bélanger 4 46 Adrian Sunnex 3 46 Angus Judson 3 46 Ash.K ♡ 3 46 Herman Martinez 3 46 Luke Smith 3 46 Steve Risk 3 46 tp 3 53 Nate Dixon 2 53 Neil H. 2 53 Oliver 2 53 Orion Kenny 2 53 Reece Marshall 2 53 Tara Miller 2 53 Vic Rattanasithy 2 60 Dwayne Murrell 1 60 Matt Ryan 1 60 nick rennie 1 63 Agus Susanto 0 63 James Weise 0 63 Josh Ashton 0 63 Ryan von der Heyden 0

2021 Overall Top Ten

1 Omar Abdulla 76 2 Herman Martinez 75 3 Ibrahim 73 3 Nathan H. 73 5 Isaac K 71 5 Ryan A. MacDonald 71 7 Adrian Sunnex 69 8 Brandon Kaplan 68 8 Stefan Pietropaolo 68 8 SternFan74 68

(The MMA Manifesto is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to amazon.com)

Related

View the original article on MMA Manifesto: UFC Vegas 25 Pick 'Em Results