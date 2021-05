Congratulations to Callum Cooper for winning our UFC 262 Pick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action will be for UFC Fight Night: Font vs Garbrandt on May 22nd. Thanks for playing!

Consensus Picks

Michael Chandler – 56%

Tony Ferguson – 64%

Ronaldo Souza – 62%

Katlyn Chookagian – 75%

Edson Barboza – 69%

Consensus Overall Record in 2021: 40-33 (55%)



UFC 262 Pick ‘Em Results

1 Callum Cooper 12 2 Grant Leslie 11 2 Nathan H. 11 4 Barry Oh 10 4 Frankie creagh-Leslie 10 4 nick rennie 10 7 Abner William de Oliveira Ribeiro 9 7 Andres lira 9 7 Anthony Vitale 9 7 Ibrahim Mahmood 9 7 John Rong 9 7 Thomas Gulliford 9 7 Wyatt Walls 9 14 Antoine Pitcaithly 8 14 Austin Liu 8 14 Brandon Kaplan 8 14 Daniel Caughtry 8 14 DYLAN LI 8 14 Feels good to win 8 14 Herman Martinez 8 14 Jaedyn Epplett 8 14 Luke Smith 8 14 MiracleMaia 8 14 Rhyce Contreras 8 14 Sam Fowler 8 14 Shawn Christensen 8 14 Stone La Velle 8 28 Aaron 7 28 Agus Susanto 7 28 Ahva 7 28 Andre Tran 7 28 Andrew Nixon 7 28 daniel 7 28 Daniel Verdon 7 28 Darryl Gardiner 7 28 Dominik 7 28 Erin carter 7 28 Ian Li 7 28 larry chaput 7 28 Micah 7 28 Philip Williams 7 28 Ryan A. MacDonald 7 28 Samit Bariana 7 28 Stefan Pietropaolo 7 28 Steve Risk 7 28 stewartthames 7 28 Thomas Campion 7 28 Vaughan G 7 28 Vic Rattanasithy 7 50 Alex Hansen 6 50 Ash.K♡ 6 50 Bailey Webster 6 50 Bradley Bastian 6 50 cameron L 6 50 Cameron Walsh 6 50 Christopher Reive 6 50 Dan Jordan 6 50 Daniel Hense 6 50 David 6 50 Dylan Simonsen 6 50 Finn 6 50 French fister 6 50 Jael Quintana 6 50 Jarrod Blundell 6 50 Jose Nunez 6 50 Joseph Lord 6 50 Joshua Adepitan 6 50 Kirk Albert 6 50 kyle sargent 6 50 Liam Norman 6 50 Mark FAKHOURY 6 50 Otis Creagh-Leslie 6 50 Sean Clark 6 50 Stephanie 6 50 Tom 6 50 Tom Mulligan 6 50 Zane Martin 6 78 Aj 5 78 Alex Perichon 5 78 Alexander Gil 5 78 Benjamin Small 5 78 Brandon white 5 78 Charles Estrada-Golden 5 78 Chris bennett 5 78 David Leach 5 78 David Seymour 5 78 Diego M Rodriguez 5 78 Finnan Ruadhri Cahill 5 78 Ivan 5 78 Jack Fagan 5 78 James whiting 5 78 Joachim Hackshaw 5 78 Joel Argueta 5 78 Josh 5 78 Khalifa muhammad 5 78 Kimbo 5 78 Matthew LaCourse 5 78 Roman kerr 5 78 Rory 5 78 Ryan 5 78 Ryan von der Heyden 5 78 Seb Murphy 5 78 Seth Herbert 5 78 Tom 5 78 Troy Abel 5 78 Tyler phillips 5 78 Tyler Senatore 5 108 Alex Walker 4 108 Angus Graham 4 108 Armando A Garcia 4 108 Bevis Lobo 4 108 Brandon MacQuarrie 4 108 Cameron Cornell 4 108 Cameron read 4 108 Cameron Sinclair 4 108 chris lloyd 4 108 dan 4 108 Dan Meehan 4 108 danny 4 108 Darian Hall 4 108 Dave K. 4 108 Derrick Cobb 4 108 Isaac 4 108 James Craig 4 108 James Weise 4 108 Jeffrey McMullen 4 108 Luke 4 108 Max hennrich 4 108 Michael J. 4 108 miguel alonso 4 108 Randall Brooks 4 108 Rfole 4 108 Rodney 4 108 Sam Marsters 4 108 Scott Hewitt 4 108 Sergio Salazar 4 108 Stirling Cartwright 4 108 Tudor 4 108 Vygintas Bialaglovis 4 108 Walter Davis III 4 141 Adrian Sunnex 3 141 Aiden Burgess 3 141 Ben White 3 141 Brady Edgar 3 141 Bryce Harding 3 141 Dan P 3 141 DJ 3 141 Emma Andersen 3 141 Esteban Garcia 3 141 glen STANLEY 3 141 Jacob Suarez 3 141 Jake Hancock 3 141 James kirkpatrick 3 141 Jamiroque Haarloo 3 141 Joel R 3 141 Justin “slickj” vazquez 3 141 Luke Galloway 3 141 Manav 3 141 Marco Pham 3 141 Michelle Montague 3 141 Mitch Bruce 3 141 Noe Gomez 3 141 Noel Porras 3 141 PJ Jefferies 3 141 Sam Gaffney 3 141 Sam Rutlidge 3 141 Samuli Luttinen 3 141 SternFan74 3 141 Steve 3 141 Stirling 3 141 Tara Miller 3 141 Tony do 3 141 tp 3 141 Tristan Raye 3 141 Umar Zaheer 3 176 Aidan Taylor 2 176 Ben burge 2 176 Ben needham 2 176 Brian Buitendijk 2 176 Charlie Tran 2 176 Dan Mccombie 2 176 James 2 176 Luc Neufeld 2 176 Mark Selormey 2 176 Nathaniel Villela 2 176 Neil H. 2 176 Nikola 2 176 Tegan Goudie 2 176 The MMA Manifesto 2 176 Thomas Bélanger 2 176 thomas powell 2 192 Cooper Evans 1 192 Fabio Donofrio 1 192 Mark Bonday 1 192 Matthew Hicks 1 192 Michael V. 1 192 ryanC 1 198 Alex Di Santo 0

2021 Overall Top Ten

1 Herman Martinez 88 1 Omar Abdulla 88 3 Nathan H. 87 4 Brandon Kaplan 84 4 Ryan A. MacDonald 84 6 Ibrahim 83 7 Isaac K 80 7 John Rong 80 9 Stefan Pietropaolo 79 10 Michael J. 78

