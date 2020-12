Congratulations to Isaac for winning our UFC Vegas 17 Pick ‘Em Contest, dan for being December’s winner, and to Dave K for being 2020’s overall winner! First Pick ‘Em action of 2021 will be for UFC Fight Night: Holloway vs Kattar on Jan 16th. Thanks for playing and see you in 2021!

Consensus Picks

Stephen Thompson – 65%

Marlon Vera – 57%

Khaos Williams – 61%

Marlon Moraes – 90%

Greg Hardy – 55%

Consensus Overall Record in 2020: 84-40 (68%)



UFC Vegas 17 Pick ‘Em Results

1 Herman Martinez 9 2 Miles Trivedi 8 2 Oliver 8 4 Abner William 7 4 Ibrahim 7 4 Jesus Velazquez 7 4 Neil H. 7 8 Adrian Sunnex 6 8 Benjamin Ostic 6 8 Brandon Kaplan 6 8 Dave K. 6 8 David Leach Sr 6 8 Owen Brown 6 8 Ryan Della Vedova 6 8 Stewart Thames 6 16 Alexg 5 16 Andrew Nixon 5 16 Bryce Gerrey 5 16 dan 5 16 Joshua Hutslar 5 16 Justin calvert 5 16 larry chaput 5 16 Luke Rhoads 5 16 Michael J. 5 16 Michael Norby 5 16 SternFan74 5 27 Alex 4 27 Ash K 4 27 Ben lyford 4 27 Cameron Walsh 4 27 Demitrio 4 27 DJ 4 27 Joshua 4 27 Leonid Carleton 4 27 Lucas Neufeld 4 27 Luke Tov 4 27 Micah 4 27 Naahs 4 27 The MMA Manifesto 4 27 Thomas Bélanger 4 27 Umar Zaheer 4 42 Christian Love 3 42 Conz Brah 3 42 Dylan Simonsen 3 42 Ethan Hunt 3 42 Glen stanley 3 42 James Weise 3 42 Omar Comin’ 3 42 Owen 3 42 Robert Oakes 3 42 Ryan A. MacDonald 3 42 ryanC 3 42 Tristan Ezra long 3 42 Tristan Raye 3 55 Austin Baroudi 2 55 Barry Oh 2 55 Dalton Smith 2 55 dan 2 55 Daniel Chertock 2 55 danny 2 55 Eduardo Ramos 2 55 John F. 2 55 Landon Brown 2 55 Omar Abdulla 2 55 Rob Tingay 2 55 Steve Risk 2 55 tp 2 55 Vic Rattanasithy 2 69 Agus Susanto 1 69 Nathan H. 1 69 Nathan n 1 72 Andrew Dowling 0 72 Ben Hilder 0 72 Daniel Meehan 0 72 Isaac 0

December Top Five

1 dan 18 2 SternFan74 17 3 Dave K. 15 4 multiple tied 14



2020 Overall Top Ten

1 Dave K. 200 2 Herman Martinez 193 3 Sternfan74 187 4 Michael J. 183 5 Nathan H. 173 5 Ryan A. MacDonald 173 The MMA Manifesto 172 8 Dan 161 9 Daniel 157 10 Cameron Walsh 156 10 Isaac 156 10 ryanC 156

