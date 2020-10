Congratulations to jake mckenna for winning our UFC Fight Island 6 Pick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action of will be for UFC 254 on Oct 24th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Chan Sung Jung – 56%

Gillian Robertson – 74%

Jessica Andrade – 79%

Jimmy Crute – 86%

Thomas Almeida – 73%

Consensus Overall Record in 2020: 64-24 (73%)



UFC Fight Island 6 Pick ‘Em Results

1 jake mckenna 9 2 Ben Hilder 8 2 Daniel 8 2 Danny 8 2 Shanon Breaden 8 6 Ben Mc 7 6 Brendan Malek 7 6 Dan 7 6 Nathan H. 7 6 Robert Oakes 7 6 Sam Keary 7 12 Austin Baroudi 6 12 Brandon Kaplan 6 12 Isaac 6 12 James Weise 6 12 Marco Pham 6 12 Omar Comin’ 6 18 Adrian Sunnex 5 18 Cameron Walsh 5 18 Dave K. 5 18 Eric McIntosh 5 18 Herman Martinez 5 18 Luke Galloway 5 18 Michael J. 5 18 Owen 5 18 SternFan74 5 18 Vic Rattanasithy 5 28 Daniel Meehan 4 28 Dylan Simonsen 4 28 Emma Vreeland 4 28 Joshua Larocque 4 28 Kyle bryant 4 28 Michael V. 4 28 Ryan A. MacDonald 4 28 Zidane 4 36 Agus Susanto 3 36 Andrew Nixon 3 36 larry chaput 3 36 Robert Akers 3 36 ryanC 3 36 The MMA Manifesto 3 42 Brandon white 2 42 David Leach 2 42 Justin Cronin 2 45 Rodney 1 46 Neil H. 0



2020 Overall Top Ten

1 Dave K. 154 2 Nathan H. 148 3 Sternfan74 147 4 Ryan A. MacDonald 143 5 Michael J. 142 6 Herman Martinez 141 The MMA Manifesto 138 7 Dan 136 8 Cameron Walsh 125 9 Isaac 123 10 ryanC 122

