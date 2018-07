By: Jeff Fox | July 15, 2018



Congratulations to Brandon Kaplan for winning our UFC Fight Night: dos Santos vs Ivanov. Pick ‘Em Contest. Next Pick ‘Em action will be for UFC Fight Night: Shogun vs Smith on July 22nd. Thanks for playing! Congratulations tofor winning ourPick ‘Em Contest. Next Pick ‘Em action will be foron July 22nd. Thanks for playing! Consensus Picks Junior dos Santos – 82%

Sage Northcutt – 68%

Dennis Bermudez – 77%

Niko Price – 59%

Chad Mendes – 55% Consensus Overall Record in 2018: 58-40 (58%)

UFC Fight Night: dos Santos vs Ivanov Pick ‘Em Results 1 Brandon Kaplan 9 2 The MMA Manifesto 9 3 Herman Martinez 8 3 larry chaput 8 5 Dave K. 7 5 Ryan A. MacDonald 7 5 Rodney 7 5 Craig S. 7 9 Michael J. 6 9 Cameron Walsh 6 9 Carlos Rios 6 12 SternFan74 5 12 Steven Ricciardi 5 14 Robert Oakes 4 15 James Weise 3 15 Derrick Fling 3 15 Neil H. 3 15 Travis Parsons 3 15 Jon Doe 3 20 CDN420 2 21 Nathan H. 1 21 derek imm 1 23 KurtK26 0

July Top Five 1 larry chaput 14 2 The MMA Manifesto 14 3 Craig S. 13 4 Ryan A. MacDonald 12 5 Dave K. 11 2018 Overall Top Ten The MMA Manifesto 113 1 SternFan74 108 2 Ryan A. MacDonald 106 3 Michael J. 102 3 Neil H. 102 5 Dave K. 101 5 Nathan H. 101 7 Brandon Kaplan 98 7 Craig S. 98 9 larry chaput 95 10 CDN420 93

Related

View the original article on MMA Manifesto: UFC Fight Night: dos Santos vs Ivanov Pick 'Em Results