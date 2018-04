Congratulations to SternFan74 for winning our UFC Fight Night: Barboza vs Lee Pick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action of will be UFC 224 on May 24th . Thanks for playing!

Consensus Picks

Edson Barboza – 55%

Frankie Edgar – 73%

Justin Willis – 73%

Thiago Santos – 68%

Aljamain Sterling – 68%

Consensus Overall Record in 2018: 34-24 (59%)



UFC Fight Night: Barboza vs Lee Pick ‘Em Results

1 SternFan74 9 2 Brandon Kaplan 6 2 Robert Oakes 6 2 Dave K. 6 2 The MMA Manifesto 6 2 Nick Davidson 6 2 Ryan A. MacDonald 6 8 Travis Parsons 5 8 ryanC 5 10 Austin Baroudi 4 10 Cameron Walsh 4 10 Nathan H. 4 10 Michael J. 4 14 Neil H. 3 14 Jon Doe 3 14 Derrick Fling 3 14 James Weise 3 14 CDN420 3 14 Craig S. 3 20 larry chaput 2 20 KurtK26 2 22 Carlos 1 22 derek imm 1

April Top Five

1 James Weise 20 2 Ryan A. MacDonald 20 3 Brandon Kaplan 19 4 Craig S 18 4 Nathan H. 18

2018 Overall Top Ten

The MMA Manifesto 72 1 SternFan74 68 2 Nathan H. 66 3 Michael J. 64 3 Neil H. 64 5 Craig S. 60 5 Dave K. 60 5 Jon Doe 60 5 Ryan A. MacDonald 60 9 KurtK26 58 10 CDN420 57

