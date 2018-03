Congratulations tofor winning ourPick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action of will beon Apr 7th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Virna Jandiroba – 52%

Karina Rodriguez – 67%

Milana Dudieva – 67%

Kali Robbins – 57%

Minna Grusander – 62%

Consensus Overall Record in 2017: 23-20 (53%)



Invicta FC 28 Pick ‘Em Results

1 SternFan74 9 2 Jon Doe 7 2 Carlos 7 4 James Weise 6 4 Scott Wilterdink 6 4 Nathan H. 6 4 Creamy Goodness 6 8 KurtK26 5 8 Craig S. 5 8 Ryan A. MacDonald 5 8 Jason Poirier 5 8 derek imm 5 13 The MMA Manifesto 4 13 Eddie Washington 4 15 Neil H. 3 15 larry chaput 3 15 Dave K. 3 15 Vic Rattanasithy 3 15 CDN420 3 20 Brandon Kaplan 2 20 Cameron Walsh 2 20 Michael J. 2



March Top Five

1 Carlos 21 2 SternFan74 19 3 Jon Doe 18 4 Nathan H 17 5 derek imm 16 5 Neil H. 16 5 The MMA Manifesto 16

2018 Overall Top Ten