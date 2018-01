Congratulations to Jon Doe for winning our UFC Fight Night: Stephens vs Choi Pick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action of will be UFC 220 on Jan 20th. Thanks for playing! Congratulations tofor winning ourPick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action of will beon Jan 20th. Thanks for playing! Consensus Picks Doo Ho Choi – 72%

Paige VanZant – 69%

Kamaru Usman – 90%

Michael Johnson – 66% Consensus Overall Record in 2017: 1-3 (25%)

UFC Fight Night: Stephens vs Choi Pick ‘Em Results 1 Jon Doe 9 2 Matt G. 8 3 The MMA Manifesto 7 4 Matt C 6 4 Brandon Kaplan 6 4 SternFan74 6 4 Vladimir Kramarenko 6 4 Robert Oakes 6 4 Nathan H. 6 4 Neil H. 6 4 ryanC 6 12 Goldsack 5 12 Craig S. 5 12 Jason Poirier 5 12 derek imm 5 12 Chris Hiltz 5 17 larry chaput 4 17 Emma Savoy 4 17 Rodney 4 17 Dreama ElQadah 4 17 Cameron Walsh 4 17 Creamy Goodness 4 23 Ryan MacDonald 3 23 Vic Rattanasithy 3 23 Austin Baroudi 3 23 CDN420 3 27 KurtK26 2 28 Dave K. 1 28 Derrick Fling 1 30 James Weise 0

View the original article on MMA Manifesto: UFC Fight Night: Stephens vs Choi Pick ‘Em Results