Congratulations to Dave K for winning our UFC Fight Night: Poirier vs Pettis Pick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action will be UFC Fight Night: Bisping vs Gastelum on Nov 25th. Thanks for playing! Congratulations tofor winning ourPick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action will beon Nov 25th. Thanks for playing! Consensus Picks Dustin Poirier – 52%

Matt Brown – 85%

Junior Albini – 85%

Cezar Ferreira – 78%

Raphael Assuncao – 78% Consensus Overall Record in 2017: 96-59 (62%)

UFC Fight Night: Poirier vs Pettis Pick ‘Em Results 1 Dave K. 10 2 Cameron Walsh 9 3 Travis Parsons 8 3 Creamy Goodness 8 3 KurtK26 8 6 Nathan Hickling 7 6 The MMA Manifesto 7 6 Scott Wilterdink 7 6 Nick Davidson 7 10 Ryan A. MacDonald 6 10 SternFan74 6 10 Barry Oh 6 10 CDN420 6 10 Michael J. 6 15 Josh W 5 15 Paolo Puno 5 15 Jon Doe 5 15 Craig S. 5 15 Jason Poirier 5 15 Brian Faulkner 5 21 Mark Brennan 4 21 Emma Savoy 4 21 captainkirk368 4 21 ryanC 4 25 larry chaput 3 26 Neil H. 2 26 James Weise 2 26 Brandon Kaplan 2

2017 Overall Standings 1 Dave K. 189 2 Creamy Goodness 183 3 Josh W 175 4 Craig S. 174 4 Nathan Hickling 174 6 The MMA Manifesto 170 7 captainkirk368 154 7 Travis Parsons 154 9 SternFan74 151 10 Ryan A. MacDonald 148

Related

View the original article on MMA Manifesto: UFC Fight Night: Poirier vs Pettis Pick ‘Em Results