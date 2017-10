Congratulations to Nathan Hickling for winning our UFC Fight Night: Brunson vs Machida Pick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action will be UFC 217 on Nov 3rd. Thanks for playing! Congratulations tofor winning ourPick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action will beon Nov 3rd. Thanks for playing! Consensus Picks Derek Brunson – 65%

Demian Maia – 58%

Rob Font – 62%

Francisco Trinaldo – 58%

Thiago Santos – 69% Consensus Overall Record in 2016: 89-56 (61%)

UFC Fight Night: Brunson vs Machida Pick ‘Em Results 1 Nathan Hickling 10 2 Dave K. 8 3 KurtK26 7 3 Paolo puno 7 5 Ryan A. MacDonald 6 5 Creamy Goodness 6 5 Vic Rattanasithy 6 5 Derrick Fling 6 9 captainkirk368 5 9 Michael J. 5 9 Jon Doe 5 9 Neil H. 5 13 Matt G. 4 13 The MMA Manifesto 4 13 Josh W 4 13 Craig S. 4 17 SternFan74 3 17 Travis Parsons 3 17 Matt C 3 17 James Weise 3 17 larry chaput 3 22 CDN420 2 22 Brandon Kaplan 2 22 ryanC 2 22 Barry Oh 2 26 Darryl Fitzgerald 1

2017 Overall Standings 1 Dave K. 175 2 Creamy Goodness 171 3 Josh W 165 4 Nathan Hickling 164 5 Craig S. 160 6 The MMA Manifesto 158 7 captainkirk368 148 8 Travis Parsons 142 9 SternFan74 140 10 Ryan A. MacDonald 137

View the original article on MMA Manifesto: UFC Fight Night: Brunson vs Machida Pick ‘Em Results